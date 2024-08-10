TSE, dondurma kalite standartlarını güncelledi - Son Dakika
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Yerel

TSE, dondurma kalite standartlarını güncelledi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), dondurmanın kalite standartlarını güncelleyerek içindeki meyve oranlarını yeniden düzenlendi. Yeni standartlar, ürünün kalitesini ve güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı değişiklikler içeriyor.

10.08.2024 10:19
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE), dondurmanın kalite standartlarını güncelleyerek içindeki meyve oranlarını yeniden düzenlendi.

Vatandaşlar tarafından yazın sıklıkla tüketilen dondurmanın kalitesini belirleyen TS 4265 standardı, yeniden düzenlendi. Yeni standart, ürünün kalitesini ve güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı değişiklikler içeriyor. TSE'den edinilen bilgide, dondurmanın içindeki normal meyve oranının en az yüzde 15'i tropik ve asitli meyvelerin yüzde 10'u sert kabuklu, meyvelerin ise yüzde 5 olması gerektiği belirtildi. Dondurmanın kendine has renk, koku ve tatta olması gerektiği kaydedilirken, hacim genişlemesi yüzde 100 ile sınırlandırıldı. Bu kriterlerin, tüketici memnuniyetini ve ürün kalitesini garanti altına almayı hedeflendiği bildirildi.

Ambalajlama ve muhafaza önemli

Bilgide, dondurman ambalajının ürünün özelliğini bozmayacak ve mevzuata uygun olması gerektiği ifade edildi. Ambalaj üzerinde bulunan firma bilgileri, standart numarası ve son tüketim tarihi gibi bilgiler bulunduğu aktarılan bilgide, dondurmanın eksi 18 derecede de saklanması ve korunma zorunluluğu hatırlatıldı.

Meyve içeriklerinde yeni oranlar

Dondurmanın içindeki meyve oranlarının da yeniden düzenlendiği işaret edilen bilgide, "Normal meyve oranı en az yüzde 15, tropik ve asitli meyveler yüzde 10, sert kabuklu meyveler ise yüzde 5 olmalıdır. Kakao ve vanilya gibi diğer bileşenlerin oranlarına ilişkin sınırlama getirilmemiştir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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