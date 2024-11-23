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TSK Armoni Mızıkası Erzincan'da konser verdi

ERZİNCAN - Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Erzincan'da, Şef Bando Albay Levent Türkel yönetiminde konser verdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde, TRT sanatçıları Dünya Tekin, Gökçe Nur Semerci ve Zafer Albayrak, çok sayıda eser seslendirdi.

Konsere katılan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla zaman zaman eserlere eşlik etti.

Konser sonunda Bando Albay Türkel ve TRT sanatçılarına 3'ncü Ordu Komutanı 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı tarafından çiçek ve plaket verildi.