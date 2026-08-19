TSK ve Katar Arasında Telefon Görüşmesi
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katarlı mevkidaşı ile ikili ilişkileri görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › TSK ve Katar Arasında Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Sizin düşünceleriniz neler ?