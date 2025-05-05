TÜED: Emeklilerin Durumu İçin Korkunç Rakamlar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TÜED: Emeklilerin Durumu İçin Korkunç Rakamlar

TÜED Başkanı Dilbaz, TÜİK'in enflasyon rakamlarını eleştirerek emeklilerin alım gücünün düştüğünü belirtti.

05.05.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, "TÜİK çok şakacı. Enflasyon rakamını yüzde 3 olarak açıkladı. 4 aylık toplam enflasyon yüzde 13,06. Zamlar yağmur gibi gelirken emeklilerin maaşı yerinde saymaktadır. TÜİK yıllardır şaka yapmayı çok seviyor" dedi.

Dilmaz, düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in bugün aylık enflasyonu yüzde 3, yıllık enflasyonu ise yüzde 37,86 olarak açıkladığını belirtti.

Açıklanan oranların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Dilbaz, şunları söyledi:

"TÜİK çok şakacı. Enflasyon rakamını yüzde 3 olarak açıkladı. 4 aylık toplam enflasyon yüzde 13,06. Zamlar yağmur gibi gelirken emeklilerin maaşı yerinde saymaktadır. TÜİK yıllardır şaka yapmayı çok seviyor. Emeklilerin her gün selaları veriliyor. TÜİK şaka yapmaya devam ediyor. Mizah yetenekleri öyle gelişti ki, mahkemeye bile enflasyon paketinde neler var açıklamıyor, şifreli bellek veriyor. 'Kimseyle paylaşma' diyor."

"Emekli etin tadını ve kokusunu unuttu"

Emeklinin etin tadını ve kokusunu dahi unuttuğunu söyleyen Dilbaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"22 yıl önce en düşük emekli aylığı ile 8,5 küçük altın alınıyordu. Bugünkü değerle 55 bin 845 lira. Bugün ise 14 bin 469 lira ile 2,5 altın alınamıyor. Haziran ayında Kurban Bayramı var. Emekliler kara kara düşünüyor, 'Bir yerlerden koku gelir de özenir miyiz' diye... Kokusunu ve tadını unutmuş olsa da Kurban Bayramı işte. Enflasyonu yüzde 100 açıklasa bile emeklinin alım gücünü artırabilir mi? Kira, elektrik, doğal gaz, su, temel gıda... Seyyanen zam bile çare değil artık. Açlık sınırı 24 bin 35, yoksulluk sınırı 78 bin 292, emeklilerin maaşı 14 bin 469, ikramiye 4 bin lira. Nasıl şikayet edelim, nerelere başvuralım?"

"Bu dünyadan göçüyoruz haberleri var ama umursamıyorlar"

İktidarı emeklilere karşı gamsız olmakla suçlayan Dilbaz, "TÜİK halimizden anlamıyor. İktidar gamsız. '4 bin TL yaptık. Daha ne olsun?' diyor. Bizler bu dünyadan göçüyoruz haberleri var ama umursamıyorlar. 'Emekliler olmasa bu bütçeyi ne güzel idare ederiz' diyorlar. Daha önceki söylemlerinde bunu ifade ettiler, '16 milyon emekli sürdürülebilir değil' diyerek. Vergiyi emekliden, çalışandan, memurdan alıyor; sermayenin vergisini affediyor. Sonra 'Bütçede para yok' diyor. Bizler kendi haklarımızı savunmaya çalışırken gelecekte insanların emekli olma şansı kalmayacak. SGK yasası artık güvenlik yasası olmaktan uzaklaşmıştır. Yasa acilen ele alınmalıdır. Yoksa gelecek hepimiz için kara olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Politika, Ekonomi, Yerel, Tüed, Tüed, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÜED: Emeklilerin Durumu İçin Korkunç Rakamlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 21:14:41. #7.12#
SON DAKİKA: TÜED: Emeklilerin Durumu İçin Korkunç Rakamlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.