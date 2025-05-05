TÜED: Emeklilerin Durumu İçin Korkunç Rakamlar

(ESKİŞEHİR) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, "TÜİK çok şakacı. Enflasyon rakamını yüzde 3 olarak açıkladı. 4 aylık toplam enflasyon yüzde 13,06. Zamlar yağmur gibi gelirken emeklilerin maaşı yerinde saymaktadır. TÜİK yıllardır şaka yapmayı çok seviyor" dedi.

Dilmaz, düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in bugün aylık enflasyonu yüzde 3, yıllık enflasyonu ise yüzde 37,86 olarak açıkladığını belirtti.

Açıklanan oranların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Dilbaz, şunları söyledi:

"TÜİK çok şakacı. Enflasyon rakamını yüzde 3 olarak açıkladı. 4 aylık toplam enflasyon yüzde 13,06. Zamlar yağmur gibi gelirken emeklilerin maaşı yerinde saymaktadır. TÜİK yıllardır şaka yapmayı çok seviyor. Emeklilerin her gün selaları veriliyor. TÜİK şaka yapmaya devam ediyor. Mizah yetenekleri öyle gelişti ki, mahkemeye bile enflasyon paketinde neler var açıklamıyor, şifreli bellek veriyor. 'Kimseyle paylaşma' diyor."

"Emekli etin tadını ve kokusunu unuttu"

Emeklinin etin tadını ve kokusunu dahi unuttuğunu söyleyen Dilbaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"22 yıl önce en düşük emekli aylığı ile 8,5 küçük altın alınıyordu. Bugünkü değerle 55 bin 845 lira. Bugün ise 14 bin 469 lira ile 2,5 altın alınamıyor. Haziran ayında Kurban Bayramı var. Emekliler kara kara düşünüyor, 'Bir yerlerden koku gelir de özenir miyiz' diye... Kokusunu ve tadını unutmuş olsa da Kurban Bayramı işte. Enflasyonu yüzde 100 açıklasa bile emeklinin alım gücünü artırabilir mi? Kira, elektrik, doğal gaz, su, temel gıda... Seyyanen zam bile çare değil artık. Açlık sınırı 24 bin 35, yoksulluk sınırı 78 bin 292, emeklilerin maaşı 14 bin 469, ikramiye 4 bin lira. Nasıl şikayet edelim, nerelere başvuralım?"

"Bu dünyadan göçüyoruz haberleri var ama umursamıyorlar"

İktidarı emeklilere karşı gamsız olmakla suçlayan Dilbaz, "TÜİK halimizden anlamıyor. İktidar gamsız. '4 bin TL yaptık. Daha ne olsun?' diyor. Bizler bu dünyadan göçüyoruz haberleri var ama umursamıyorlar. 'Emekliler olmasa bu bütçeyi ne güzel idare ederiz' diyorlar. Daha önceki söylemlerinde bunu ifade ettiler, '16 milyon emekli sürdürülebilir değil' diyerek. Vergiyi emekliden, çalışandan, memurdan alıyor; sermayenin vergisini affediyor. Sonra 'Bütçede para yok' diyor. Bizler kendi haklarımızı savunmaya çalışırken gelecekte insanların emekli olma şansı kalmayacak. SGK yasası artık güvenlik yasası olmaktan uzaklaşmıştır. Yasa acilen ele alınmalıdır. Yoksa gelecek hepimiz için kara olacak" diye konuştu.