TÜED Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, rakiplerine fark atarak güven tazeledi

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Erzurum Şube Başkanlığında kongre heyecanı yaşandı. 4 adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Zekeriya Araz, rakiplerine fark atarak güven tazeledi.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube başkanlığının 23. olağan genel kurul toplantısı Necip Fazıl Kısakürek kültür merkezinde gerçekleşti. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün'ün divan başkanlığını yaptığı kongreye ilgi beklenenin üzerinde olurken, mevcut başkan Zekeriya Araz, Hikmet Ak, Handan Tufançlı ve Ümit Bingöl başkanlık için yarıştı.

Kongrede bir konuşma yapan TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin haklarını savunmak adına genel merkez olarak yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtirken, TÜİK'in son açıkladığı enflasyon rakamları sonrası emeklilere verilecek zammı kınadığını açıkladı.

Konuşmaların ardından ise seçimlere geçildi. Büyük heyecanın yaşandığı oy sayımı sonrası mevcut başkan Zekeriye Araz, 316 oy, Hikmet Ak, 107 oy, Handan Tufançlı 98 oy ve Ümit Bingöl ise 46 oy aldı.

Rakiplerine karşı ezici bir üstünlük ile güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Zekeriya Araz, kongreye katılım gösteren tüm üyelere teşekkür etti. Araç, "Öncelikle kongremiz hayırlara vesile olsun. Katılım gösteren ve bize inanarak destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Şahsım ve yönetimin Kaldığımız yerden emeklilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu arada kongre sonrası başkan adaylarından Hikmet Ak'ta sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak güven tazeleyen mevcut başkan Zekeriya Araz'a başarılar diledi. - ERZURUM