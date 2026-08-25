Tuğgeneral Erdal Köse'ye veda programı - Son Dakika
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Tuğgeneral Erdal Köse'ye veda programı

Tuğgeneral Erdal Köse\'ye veda programı
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Kırklareli'nde emekliye ayrılan 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse için veda programı yapıldı. Vali Uğur Turan, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek sağlık ve mutluluk diledi.

Emekliliğe ayrılan 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse onuruna veda programı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan ile il protokolünün katıldığı programda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun yıllar görev yapan ve emekliliğe ayrılan Tuğgeneral Erdal Köse onuruna veda programı gerçekleştirildi. Vali Uğur Turan, vatan ve millete sunduğu hizmetlerden dolayı Tuğgeneral Köse'ye teşekkür ederek, kendisine ve eşine bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Kaynak: İHA

Tuğgeneral, Kırklareli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuğgeneral Erdal Köse'ye veda programı - Son Dakika

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