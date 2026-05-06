TÜGVA\'dan Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şahinbey İlçe Temsilciliği, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı düzenledi.
Toplantıda, Şahinbey'in her mahallesindeki gençlere ulaşmak, gençlik faaliyetlerini tabana yaymak ve muhtarlarla koordineli çalışarak gençlerin ihtiyaçlarına yerinde çözüm üretmek konuları ele alındı.
"Her mahallede bir gencimiz var" mottosuyla hareket ettiklerini belirten TÜGVA Şahinbey yönetimi, toplantı neticesinde mahalle özelinde uygulanacak projeler için önemli kararlar alındığını vurguladı.
Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - GAZİANTEP
