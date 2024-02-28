TÜİK\'e TSE\'den Kalite ve Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Enerji Yönetim Sistemi Belgesi verildi.
TÜİK, TSE tarafından "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" ve "TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi" ile belgelendirilerek kalitesini tescilledi. TÜİK Başkanlığı'nda düzenlenen törene TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ile kurum çalışanları katıldı. Törende
konuşan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Kuruluşlar açısından bir seçim değil, zorunlu bir felsefe ve uygulama haline gelen kalite; verimliliğin, sürdürülebilirliğin ve rekabet üstünlüğü sağlama mücadelesinin en önemli yürütücü güçlerinden biridir" dedi.
"TÜİK, kurum ve kuruluşların temel başvuru kaynağıdır"
Geçmişi neredeyse 100 yıla dayanan TÜİK'in kurum ve kuruluşların yol haritalarının çizilmesi noktasında her zaman temel başvuru kaynağı olduğunu belirten Şahin, "Kuruluş misyonunda kaliteli ve uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmeyi ve kullanıma sunmayı düstur edinen Türkiye İstatistik Kurumu, birazdan takdim edeceğimiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile bu yaklaşımını tescillemiş olacak" diye konuştu.
"Güven ve itibar ekseninde optimum fayda sağlıyoruz"
"TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi"nin kurumların sürekli iyileşme, kalite anlayışı, müşteri memnuniyeti, verimlilik, güven ve itibar eksenlerinde optimum fayda sağladığına dikkat çeken Şahin, "İklim değişikliğinin etkilerini derin bir şekilde yaşadığımız günümüzde hayati başlıklar haline gelen enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi ile ilgili enerji politikasını, amaçlarını, hedeflerini ve faaliyet planlarını kapsayan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ise aynı zamanda kaynakların etkin kullanımını, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını da sağlamaktadır" ifadelerine yer verdi.
"Örnek kuruluş olmalıyız"
TSE'deki paydaşlarına süreçteki katkılarından dolayı teşekkür ederen TÜİK Başkanı Çetinkaya ise, "Biz de istatistik üreten, bakanlıklarımıza kalite belgesi veren bir kurumuz. Bu sefer masanın diğer tarafında yer aldık. Bu anlamda ilk kez tecrübe etmiş olduğumuz kapsamlı bir süreç geçirdik. Enerji Yönetim Sistemi konusunda da arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar. Enerji verimliliği sıcak bir gündem ve daha da önemi artacak bir konu. Bu bağlamda biz de diğer kurumların yaptığı işleri ölçen bir kuruluş olarak örnek olmak durumundaydık" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya'ya "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" ile "TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi"ni takdim etti. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › TÜİK'e TSE'den Kalite ve Enerji Yönetim Sistemi Belgesi - Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durduracağını ve haftaya bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini duyurdu. 30 bine takın insanın hayatını kaybettiği katliamla ilgili Biden'ın dondurmacıda elinde külahla bu açıklamayı yapması büyük tepki çekti.
İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'da buluştu. Ilıcalı, Ceferin'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Bu buluşma hakkında Slovenya basınında Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği iddiası yer aldı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına yönelik iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevden affını istediği ve durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği öne sürülürken, basında yer alan haberler jet bir açıklamayla yalanlandı.
Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.
Sosyal medyada çektiği vintage karelerle tanınan Miles Myerscough-Harris isimli fotoğraf sanatçısı, İsveç Allsvenskan Ligi'nde 127 yıllık kamerayla futbol maçı çekimi yaptı, görüntüler medyada viral oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı.
Kamuoyunda ''Yüksek Karlı Gizli Fon'' olarak bilinen ve 2'si tutuklu olmak üzere toplam 7 sanığın yer aldığı dolandırıcılık davasında Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e 10 milyon dolar para ödediğini gösteren kayıt bulundu.
Rusya, tüketicilerin ve çiftçilerin artan talebi ve rafinerilerindeki bakım çalışmaları öncesinde iç talebi karşılamak amacıyla 1 Mart'tan itibaren petrol ihracatını altı ay süreyle askıya alacağını duyurdu. Bu kritik kararın, petrol ithalatçısı ülkelerden biri olan Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?