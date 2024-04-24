Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: Okul kantinlerinin denetimi artırılmalı - Son Dakika
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Yerel

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: Okul kantinlerinin denetimi artırılmalı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: Okul kantinlerinin denetimi artırılmalı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, okullardaki kantinlere yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini söyleyerek, kantinlerde ucuza alınıp pahalıya satılan bayatlamış ve kötü ürünlerin tüketildiğini belirtti. Ayrıca, ailelere kantinleri takip etme hakkı olduğunu ve çocuklarını bu tür durumlarla karşılaştıklarında okuldan alabileceklerini söyledi. Şahin ayrıca, Kayseri'deki Servet Akaydın İlk ve Ortaokulu'ndaki öğretmenlerin basına saldırmasını da kınadı ve yetkililerden konunun üzerine gidilmesini istedi.

24.04.2024 11:35
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, okullardaki kantinlere yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini söyleyerek, "Aldıkları gıdaları ucuza alıp pahalıya satarak daha çok kar etmek adına bayatlamış, kötü ürünleri alma durumları var" dedi.

Kayseri'de Servet Akaydın İlk ve Ortaokulu'ndaki 23 öğrencinin okuldaki kantinden aldıkları köfte ekmekten zehirlenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kantinlerin daha fazla denetlenmesi gerektiğini kaydetti. Kantinlerin ticari bir işletme olduğuna dikkat çeken Şahin, bazı kantinlerde ucuza gıda alınıp pahalıya satılarak daha çok kar edildiğini belirterek, yetkililere çağrıda ulundu. Şahin, "Her okulda bir kantin var. Okullardaki kantinler ticari amaçlı kurulmuş işletmelerdir. Bunları biz hastane veya çocukların sağlığını düşünen bir işletme olarak görmeyelim. Bunlarda kar etmek istiyorlar. Bunların da bilinçli ve bilinçsiz yanlış yapanı var. Aldıkları gıdaları ucuza alıp pahalıya satarak daha çok kar etmek adına bayatlamış, kötü ürünleri alma durumları var" diye konuştu.

"Ailelerin kantini takip etme hakkı var"

Ailelere seslenen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Aileler böyle bir olayla karşılaştıkları zaman çocuklarını, hatta kantini bile takip etmeleri lazım. Bu yetkimiz var. Kantine gidip ne sattığını takip edebiliriz. Nereden aldığını da sorabiliriz. Zaten sordurmuyorlarsa o çocuğu okuldan almak lazım" dedi.

"Eğitimli insanlardan böyle bir tehdit ve küfürler yemeniz daha acı bir şey"

23 öğrencinin zehirlendiği Servet Akaydın İlk ve Ortaokulu'ndaki öğretmenlerin basına saldırmasına da tepki gösteren Şahin, "Yaşadığınız sıkıntıdan dolayı çok geçmiş olsun diyoruz. Ülkem adına utanç verici bir şey. Eğitimli insanlardan böyle bir tehdit ve küfürler yemeniz daha acı bir şey" diye konuştu. Şahin, yetkililerden konunun üzerine gidilmesini istedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mahmut Şahin, Kayseri, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: Okul kantinlerinin denetimi artırılmalı - Son Dakika

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