Tunceli Belediyesi'nde işten çıkarılan 13 işçiye işe iade kararı onandı - Son Dakika
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Tunceli Belediyesi'nde işten çıkarılan 13 işçiye işe iade kararı onandı

Tunceli Belediyesi\'nde işten çıkarılan 13 işçiye işe iade kararı onandı
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Tunceli Belediyesi'nde kayyım yönetimi tarafından işten çıkarılan 13 işçiyle ilgili açılan işe iade davalarında yerel mahkeme işçilerin görevlerine iadesine karar verdi. Kayyım yönetiminin itirazını Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi reddederek kararı onadı; işçiler görevlerine dönmeyi bekliyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli Belediyesi'nde kayyım yönetimi tarafından işten çıkarılan 13 işçiyle ilgili açılan işe iade davalarında mahkeme, işçilerin görevlerine iadesine karar verdi. Yerel mahkemenin kararına kayyım yönetimi tarafından yapılan itiraz da Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi tarafından reddedilerek karar onandı. Böylece işçilerin işe iade taleplerine ilişkin yargısal süreç tamamlanmış oldu.

Tunceli Belediyesi'nde kayyım yönetimi döneminde işten çıkarılan işçilerle ilgili yürütülen hukuki süreç işçiler lehine sonuçlandı. Belediyede görev yapan 9 işçi 31 Aralık 2024 tarihinde, 4 işçi ise 24 Mart 2025 tarihinde işten çıkarıldı. Toplam 13 işçinin iş akdinin sona erdirilmesinin ardından işçiler, işten çıkarılmalarının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargı yoluna başvurdu.

YEREL MAHKEME İŞE İADE KARARI VERDİ

İşçiler tarafından açılan işe iade davaları kapsamında yapılan yargılama sonucunda mahkeme, işçilerin işe iadesine karar verdi. Kararla birlikte işçilerin iş sözleşmelerinin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin hukuki açıdan değerlendirilmesi yapılarak, işçilerin yeniden görevlerine dönmelerinin önü açıldı. Kayyım yönetimi ise yerel mahkemenin verdiği işe iade kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurdu.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI ONADI

Dosyanın istinaf incelemesi Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi tarafından yapıldı. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin işçilerin işe iadesine ilişkin kararını hukuka uygun bularak onadı. Böylece işçilerin işe iade talepleriyle ilgili yargısal süreç bölge adliye mahkemesi aşamasında da işçiler lehine sonuçlanmış oldu.

İŞÇİLER AYLARDIR GÖREVLERİNE DÖNMEYİ BEKLİYOR

İşten çıkarılan işçiler, kararların ardından belediyedeki görevlerine yeniden başlatılmayı bekliyor. İşçilerden ilk grubunun iş akdinin sona erdirildiği 31 Aralık 2024 tarihinden bu yana yaklaşık 21 ay geçti. 24 Mart 2025 tarihinde işten çıkarılan işçiler açısından da yaklaşık 18 aylık bir süre geride kaldı. İşçiler, mahkeme kararlarının uygulanarak görevlerine iade edilmelerini talep ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tunceli Belediyesi'nde işten çıkarılan 13 işçiye işe iade kararı onandı - Son Dakika

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