Tunceli\'de 7 kadının kurduğu Zembul Kadın Kooperatifi kadın istihdamına katkı sunuyor

Tunceli'de 7 kadının girişimiyle kurulan Zembul Kadın Kooperatifi, yöresel yemekleri yaşatırken kadın istihdamına da katkı sunuyor.

Tunceli'de 7 kadının girişimiyle kurulan Zembul Kadın Kooperatifi, kentin mutfak kültürünü yaşatmak ve kadınların üretime katılımını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılında resmi olarak faaliyete geçen kooperatif, yöresel yemekleri modern sunumlarla geniş kitlelere ulaştırırken kadınlara da istihdam olanağı sağlıyor. Mevsimlere göre değişen çalışan sayısıyla faaliyet gösteren kooperatif, farklı köy ve ilçelerden kadınların geleneksel tariflerini ortak bir mutfakta buluşturuyor. Kooperatif, kadın emeğini gastronomiyle buluşturarak hem yerel kültürün korunmasına hem de kadınların ekonomik hayata katılımına katkı sağlıyor.

Kooperatifin yöresel yemeklerin tanıtılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Zembul Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Yıldız Gündüz Polat, kadınların geçmişten gelen tarifleri ortak bir mutfakta buluşturduğunu ifade etti. Başkan Polat, "Zembul Kadın Kooperatifi 2019'dan beri Tunceli merkezde yöresel yemekler ve evsel imalatlar üzerine çalışan bir kooperatif işletmesi. Burada mevsimlere göre değişmekle birlikte 13 ile 16 arasında kadın arkadaşımız çalışıyor. Yöresel yemek ağırlıklı çalışıyoruz. Zembul biraz da Tunceli'de yöresel yemeklerin görünür olması, gastronomi sektöründe belirgin bir şekilde Tunceli yemeklerinin ortaya çıkmasını sağladı. Çünkü yöresel yemeklerimiz artık evlerde de yapılmaktan uzaklaşıyordu. Birkaçı yılın belli dönemlerinde yapılabiliyordu. Ama Zembul'le birlikte biz yöresel yemeğin yaş ortalamasını düşürdük diyebilirim. Çünkü gençler de artık yöresel yemeği tüketebiliyor. Yeni nesil insanların damak tadına uygun demeyeyim ama onların görselliğe önem verme durumu var ve dolayısıyla yöresel yemeklerin biraz daha porsiyonlarının küçülmesi, sunumların ve yanındaki ikramların değişmesiyle birlikte bu yemeğin tercih edilme durumu da değişti. Bu bizi çok mutu ediyor" dedi.

Polat, "Yöresel yemek de bir inovasyon istiyor. Tabi ki yöresel yemeklerin temek reçeteleri özüne uygun, kullanılan ham maddelerin hepsi aynı. Ama biraz sunum teknikleri, yanına eklediğimiz salata, garnitür olunca yöresel yemek inanılmaz leziz bir hal aldı. Bundan çok mutluyuz ve bunu Zembul'ün başarısı olarak görüyoruz. Kadınlar tarihten gelen o reçeteleri kolektif bir mutfağa taşıdılar. O reçeteler el birliği ile, akıl katarak, gastronomi ile birleşerek, kadınların emeği, aklı, her şeyi ile birleşerek özel sunumlara dönüştüler. Her köyün, her ilçenin belirli tarifleri vardı. Burada her yerden kadınlar var. O tarifler ortak bir tarife dönüştü. Çok lezzetli yemeklerimiz oldu. Önceden sorduğumuzda 'Tunceli'de yöresel yemek yok, hep hamur işi' derlerdi. Aslında bu Anadolu mutfağının bir tarzı. Anadolu mutfağı da hamur işi, tereyağı, et şeklinde ilerliyor ve mutfağımız çok kıymetli. Bu mutfağı sahiplenmiş olmak da bizim için onur verici bir şey" diye konuştu.