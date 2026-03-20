Tunceli'de Bayramlaşma Töreni
Tunceli'de Bayramlaşma Töreni

20.03.2026 14:07
Tunceli'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi, Vali Aygöl konuşma yaptı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi (GAMER) binasında düzenlenen törende Tunceli Valisi Şefik Aygöl, il protokolü ve misafirleri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı. Bayramlaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Aygöl, Tunceli'de her kesimde kardeşliğin ve huzurun etkin olduğunu vurguladı. Vali Aygöl, "Ramazanlar, bayramlar, özel günler bizler için çok önemli fırsatlardır. İlimizdeki, memleketimizdeki beraber yaşadığımız komşularımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız, her kesimden insanla bir araya gelmek, varsa küskünlükleri gidermek, soğuklukları sıcağa çevirmek, arada mesafeler varsa ortadan kaldırmak için çok önemli bir fırsat. Biz Ramazan ayını her kesimde, her alan ve bölgeyle çok iyi bir ay geçirdiğimizi düşünüyoruz. Gecelerimizi, gündüzlerimizi değerlendirmeye çalıştık. Hepsinin ortak paydası, birliğimiz ve beraberliğimizdi. Bu şehrin en büyük ihtiyacı bu ve bunu birlikte başardığımızı memnuniyetle görüyoruz. Siyasetiyle, bürokrasisiyle, vatandaşıyla, STK'larııyla her alanda bir araya gelmeyi başarıyoruz. Bunu başardıktan sonra bu memleketin ileri gitmesi için herhangi bir engel kalmamış oluyor. Rabbim hepinizden razı olsun. Bayramlarımız bayram olsun inşallah. Rabbim hem milletimize hem vatandaşlarımıza daha nice bayramlar yaşamayı nasip eylesin" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
