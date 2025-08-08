Tunceli\'de İçme Suyu Sorununa Çözüm Çalışmaları Başlatıldı

Tunceli'de içme suyu konusunda yaşanan sıkıntıları gidermek için çalışma başlatıldı.

Tunceli, son yılların en sıcak ve kurak yaz mevsimini yaşarken belediye ekipleri, içme suyu konusunda yaşanan sıkıntıları gidermek için çalışma başlattı. Bu kapsamında artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj çalışması için hazırlıklara başladı. Cumhuriyet Mahallesi Sondaj Motorları Bölgesi'nde açılması planlanan sondaj için Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleriyle birlikte saha çalışmaları yürütüldü.

Yapılan incelemeler sonucunda sondaj için uygun güzergah belirlendi. Belirlenen alanda zemin düzeltme çalışmaları da eş zamanlı olarak başlatıldı. Belediye ekipleri, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti. Yeni sondaj çalışmasının sadece Cumhuriyet Mahallesi'ni değil, çevredeki diğer mahalleleri de kapsayacak şekilde kentin genel su ihtiyacına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi. - TUNCELİ