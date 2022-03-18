Tunceli Valiliği Nevruz kutlamalarını izne bağladı - Son Dakika
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Tunceli Valiliği Nevruz kutlamalarını izne bağladı

18.03.2022 11:51
Tunceli Valiliği Nevruz kutlamalarını izne bağladı

Tunceli Valiliği, ilde Nevruz kutlamalarına gölge düşürebilecek her türlü eylem ve etkinliğin önüne geçilebilmesi amacıyla tüm eylem ve etkinliklerin 6 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlandığını açıkladı.

Tunceli Valiliği, ilde Nevruz kutlamalarına gölge düşürebilecek her türlü eylem ve etkinliğin önüne geçilebilmesi amacıyla tüm eylem ve etkinliklerin 6 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlandığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Türk dünyasında "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi", "doğa bayramı" olarak kabul gören, bilinen tarihi 18 asırdan fazla olan ve asırlardır devam eden gelenekleriyle Anadolu ve Orta Asya kültürlerinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan Nevruz Bayramı'nın her yıl 21 Mart'ta Türkiye'de de coşku ile kutlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda ilimizde Nevruz coşkusuna ve kutlamalarına gölge düşürebilecek her türlü eylem ve etkinliğin önüne geçilmesi amacıyla 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri kapsamında valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinliklerin 18 Mart 2022 günü saat 00.01 ile 23 Mart 2022 günü saat 23.59'a kadar 6 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır. İzinsiz yapılacak olan her türlü kutlama ve etkinliğe vatandaşlarımızın huzur ve güveliği için müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tunceli Valiliği Nevruz kutlamalarını izne bağladı - Son Dakika


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