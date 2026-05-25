Tunceli\'de bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti

25.05.2026 20:07  Güncelleme: 20:09
Tunceli Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacağını duyurdu. Uygulama 27-30 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların bayram boyunca akraba, dost ve mezarlık ziyaretlerini daha rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla belediyeye ait toplu taşıma otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Ücretsiz ulaşım uygulamasının, Kurban Bayramı'na denk gelen 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde geçerli olacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, tüm vatandaşların Kurban Bayramı kutlanarak birlik, beraberlik ve huzur içinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulunuldu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

