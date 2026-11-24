Tunceli'de düzenlenen programla "Öğretmenler Günü" coşkuyla kutlandı.

Tunceli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda kutlama programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü mesajının okunmasıyla başladı. Etkinlik kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev alan öğretmenler tarafından çeşitli şarkılar söylendi. Öte yandan mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni salonda büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 2 yıldır her pazartesi günü haftaya bir okulu ziyaret etmekle başladığını belirten Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Öğretmenlik sadece bir meslek olarak yapılacak bir iş değildir. O yüzden her pazartesi öğretmenlerimize şunu ifade ediyoruz, 'Kıymetli öğretmenlerimiz, her bir öğrencinin aşk yaşadığı bir öğretmeni vardır' çocukken öğretmenine aşık olur. O yaşta o duyguyu aşk zanneder, aslında onu rol model almıştır. Onun gibi konuşur, onun gibi yürür, kendini onun gibi ifade eder, onun gibi giyinir. Siz bu memleketin liderlerisiniz. Bu memleketin yol göstericisisiniz, bu memleketin ışıklarısınız. Lütfen bu rol model anlayışımızı kaybetmeyelim. Bu anlayış parayla, makamla ölçülmez" dedi.

Vali Aygöl, "26 yıldır mesleğimi yürüttüğüm her kademede en önemli hususumuz eğitim ve öğretmenlerimiz oldu. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Şehit Necmettin Öğretmen boşuna mı şehit oldu? 11 Eylül 1994 tarihinde Darıkent'te, daha mesleğinin ilk gününde, çiçeği burnunda 6 öğretmenimiz boşuna mı şehit oldu? Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın boşuna mı şehit oldu? Hepsi memleketin çok farklı yerlerinde irfan için, çocuklara dokunmak için çocukların gönüllerini ışıklandırmak için o fedakarlığı yapmadılar mı? Şehit olmadılar mı? Bu meslek bir fedakarlık mesleğidir. Bu meslek anne babalıktır. Anne babalığın hesabı, mesleği, karşılığı, ücreti olmaz. Öğretmenlerimiz en iyi hakları fazlasıyla hak ediyorlar. Bunu savunmaya devam edeceğiz. Ama sadece hak hukuk ve karşılık için icra edilecek bir iş olmadığını kabul etmeliyiz" diye konuştu.

Programa Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, il protokolü, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.