Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi

Tunceli\'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü okulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi. Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor'un katıldığı etkinlikte, çocuklara trafik kuralları anlatıldı ve çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığı köpek timi tarafından gösteri yapıldı.

11.05.2024 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü okulunda öğrencilerle yönelik trafik eğitimi verildi.

Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Sarıbalta köyü okulunda öğrencilerine yönelik trafik kuralları eğitiminin verildiği etkinliğe katıldı. İl, ilçe jandarma ve emniyet görevlilerinin verdiği çeşitli eğitimlerle birlikte, çocuklar akülü arabalara bindirilerek, çikolata, trafik dergisi, balon, bayrak ve çeşitli hediyeler verildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı köpek timi tarafından gösteri icra edildi.

Etkinliklerde çocuklara trafik kurallarına uymaları konusunda telkinlerde bulundu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Çemişgezek, Jandarma, Tunceli, trafik, Etkinlik, Trafik, 3.Sayfa, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
09:23 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
08:53 Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi! Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor
22:07 Kamu bankalarında yeni dönem Tüm ATM’lerden ücretsiz işlem yapılabilecek Kamu bankalarında yeni dönem! Tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapılabilecek
10:47 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayı Jose Mourinho mu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı Jose Mourinho mu?
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
09:17 Süper Lig’de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti
08:49 Şampiyonluğu zora sokan İsmail Kartal’ın tüm takımdan tek bir isteği var: 3 maçı da kazanın Şampiyonluğu zora sokan İsmail Kartal'ın tüm takımdan tek bir isteği var: 3 maçı da kazanın
08:15 3 ayrı suç örgütüne peş peşe darbe 60 şüpheliye gözaltı 3 ayrı suç örgütüne peş peşe darbe! 60 şüpheliye gözaltı
00:38 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi
23:27 Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti Rusya'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti
23:13 Afganistan’da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 10:55:02. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement