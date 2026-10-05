Tunceli Dokuzkayalar\'da köprü yıkıldı, köylüler devletten kalıcı köprü ve yol istiyor

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) – Tunceli'nin Dokuzkayalar Köyü'ne ulaşımı sağlayan, bölge halkınca sadece insan geçişine uygun şekilde inşa edilen Pülümür Nehri üzerindeki köprü yıkıldı. Köylerine ulaşamayan bölge halkı köprü ve yol yapılmasını istedi.

Tunceli merkeze bağlı Dokuzkayalar Köyü'ne ulaşımı sağlayan Pülümür Nehri üzerindeki köprünün yıkılmasıyla köyle bağlantı kesildi.

Yaklaşık 30 yıl boyunca özel güvenlik bölgesi kapsamında kalan köyün statüsü 2023 yılında kaldırıldı ancak köprü yapılmadığı için köylüler bu kez ulaşım sorunu nedeniyle köylerine gidemiyor. Köy ile ana ulaşım güzergahı arasında bulunan Pülümür Nehri geçişinde köprü bulunmaması nedeniyle köylüler araçlarıyla köylerine ulaşamıyor.

KENDİ İMKANLARIYLA YAPTIKLARI KÖPRÜ SELDE YIKILDI

Köylerine yeniden ulaşabilmek için yıllardır köprü yapılmasını isteyen köylüler, farklı dönemlerde ilgili kurumlara başvurularda bulundu. Ancak yapılan girişimlerden bugüne kadar sonuç alınamadığını belirten köylüler, köylerine ulaşabilmek için kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl köylüler tarafından tahtalardan yapılan derme çatma köprü bir süre ulaşımı sağladı. Ancak bahar aylarında etkili olan yağışlar ve Pülümür Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu köprünün bir bölümü yıkıldı.

"DEVLETTEN KÖPRÜ BEKLİYORUZ"

Köye gitmek için yaşadıkları zorlukları anlatan Ali Akyol, şunları söyledi:

"En önce isteğimiz köprüdür. Ondan sonra yol istiyoruz, yolumuz yok. Yol olmayınca, köprü olmayınca köye yerleşim olmaz. Yani devletten beklediğimiz bu. Kendi imkanımızla birkaç sefer köprü yaptık. Tabii burası dere ağzı, sel gelip alıp gidiyor. Köprü iki yıl önce yapıldı, bu sene bayağı yağış olduğu için sel götürdü. İnsanlar köyüne yerleşmek istiyor, yerleşemiyor. Biz de devletten yardım bekliyoruz. Aslında destek vermeleri lazım. Kimse köye ulaşamıyor, mezarlığa gidemiyoruz. Bizim orada bir sürü ölülerimiz var. Dedelerimiz var, annelerimiz var, halalar, yani her insanlarımız var. Onun için köye de ulaşamıyoruz. Yani devletten yardım bekliyoruz."

"İNSANLAR AYA GİDİYOR, BİZ BURADA KÖYÜMÜZE GİDEMİYORUZ"

İlgili kurumlardan somut taleplerinin köprü olduğunu belirten Hıdır Bozdağ ise, "Devletin bize bir el atması lazım. Daimi köprü olması gerekiyor. Biz kendi imkanlarımızla insanların geçebileceği şekilde yapmışız. Yani bayramda seyranda kendi mezarlıklarını ziyaret etmeleri için. Şu anda köye de yerleşemeyiz çünkü ulaşım olmadığı zaman malzemeyi götüremiyorsun. O açıdan devletimizin bize bu konuda yardımcı olması lazım. İnsanlar aya gidiyor, biz burada köyümüze gidemiyoruz" dedi.

Kadife Bozdağ ise, "Köprü iki yıl önce yapıldı, bu sene bayağı yağış olduğu için sel götürdü. Onun için gidemiyoruz. İnsanlar köyüne yerleşmek istiyor, yerleşemiyor. Biz de devletten yardım bekliyoruz. Aslında destek vermeleri lazım. Bizim köy derneği de var, ama para yok dernekte" ifadelerini kullandı.