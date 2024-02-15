TURBELDAK, Kamberler Köyü\'nde doğa yürüyüşü düzenledi

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Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), bu haftaki doğa yürüyüşünü, Kamberler Köyü'ne düzenledi.

Her yaştan doğaseveri farklı parkurlarda bir araya getiren TURBELDAK, Kemalpaşa'ya bağlı Kamberler Köyü'nde yürüyüş etkinliği düzenledi.

Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ile Haydar Atilla'nın sevk ve idaresinde, Bayram Ali Çelikten ve Nihal Aras rehberliğinde yapılan yürüyüş Kamberler Köyü'nden başladı. Kestane, vişne, çınar, çam ağaçları arasında Kel Tepe'ye veren doğaseverler, verilen yemek molasının sonrasında Ören'e doğru inişe geçti. Yaklaşık 12 kilometre süren yürüyüş sorunsuz bir şekilde sona erdi.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Mert, "Yakın çevremizdeki doğa güzelliklerinden bir tanesi olan Kamberler Köyü'nde yürüyüşümüzü yaptık. Ülkemizin dört bir eşsiz çeşitliliğin bir özetinin sunulduğu bu parkurda yürümek çok keyifliydi. Her yürüyüşümüzde olduğu gibi yine birbirinden unutulmaz anılar biriktirdik. Yürüyüşümüze katılan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.