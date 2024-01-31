Turgutlu Belediye Başkan Adayları Kahvaltıda Bir Araya Geldi

31 Mart seçimlerinde CHP'den yeniden aday gösterilen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, diğer partilerin belediye başkan adaylarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan adayları, toplantıda birlik, beraberlik ve sağduyu mesajı verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu Belediye Başkan Adayı ve mevcut belediye başkanı Çetin Akın, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Orhan, Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Yıldıray Karataş, Zafer Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Demirlek ile Bağımsız Belediye Başkan Adayları Mevlüt Bulut ve Furkan Keskin ile bir araya geldi. Orta Park Restoran'da düzenlenen kahvaltıda 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli ve İdari Seçimleri sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
BAŞKAN ADAYLARINDAN 'TURGUTLU'YA HİZMET, BİRLİK VE BERABERLİK' MESAJI
Toplantıda tüm başkan adayları tarafından siyasetten bağımsız olarak önemli olanın Turgutlu'ya ve halka hizmet olduğu vurgulandı. Başkan adayları ayrıca seçim sürecinde sağduyunun korunarak rekabetin siyasi nezaket çerçevesinde yapılması gerektiği, birliğin ve beraberliğin her şeyden önemli olduğu mesajını da vermiş oldu.
"TURGUTLU'MUZA HİZMET NOKTASINDA ORTAK BİR ZEMİNDE BULUŞMAMIZDAN MUTLULUK DUYDUM"
Turgutlu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Çetin Akın, "Turgutlu'muza hizmet için yola çıkan belediye başkan adaylarıyla oldukça güzel ve verimli geçen bir toplantı yaptık. Hepimiz bütün derdi Turgutlu'muza ve hemşehrilerimize en iyi, en güzel ve en kaliteli hizmeti sunarak kentimizi hak ettiği değere ulaştırmak. Bu noktada her zaman söylediğimiz gibi 'belediyecilikte siyaset olmaz' anlayışıyla önemli olanın Turgutlu'muza hizmet etmek, hemşehrilerimiz arasında birlik, beraberlik ruhunu güçlendirmek olduğu konusunda ortak bir zeminde buluşmamızdan mutluluk duydum. Toplantıya katılan tüm belediye başkan adaylarına teşekkür ediyor, seçim sürecinde her birine başarılar diliyorum" dedi.
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