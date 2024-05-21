Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CBÜ öğrencilerini ağırladı

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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi öğrencilerini belediyede ağırladı. Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'muz geleceğe umutla bakan gençlerin olduğu bir şehir olana dek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. 19 Mayıs'a ithafen 19 gencin yer aldığı görüşmede; fakülte öğrencilerinin sosyal sorumluluk ve Gençlik Haftası kapsamında oluşturdukları, Turgutlu Belediyesinin de paydaşı olduğu 'Söz Gençlerde' projesinin detayları konuşuldu. 1919 gencin talep ve önerilerinin de paylaşıldığı projeyi, Başkan Çetin Akın ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sorumlusu Metin Akgül dikkatle takip etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "CBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesinde eğitim gören pırıl pırıl öğrencilerimizi belediyemizde konuk ettik. Sosyal sorumluluk dersleri ve Gençlik Haftası kapsamında oluşturdukları 'Söz Gençlerde' projesinin detayları üzerine görüşmelerimizi gerçekleştirdik. 1919 gencimizin talep ve önerilerinin yer aldığı, belediyemizin de paydaşı olduğu projemizi destekliyor ve önemsiyoruz. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Turgutlu'muz geleceğe umutla bakan gençlerin olduğu bir şehir olana dek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA