Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CBÜ öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CBÜ öğrencilerini ağırladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CBÜ öğrencilerini ağırladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi öğrencilerini belediyede ağırladı. Başkan Çetin Akın, 'Turgutlu'muz geleceğe umutla bakan gençlerin olduğu bir şehir olana dek çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

21.05.2024 15:30  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi öğrencilerini belediyede ağırladı. Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'muz geleceğe umutla bakan gençlerin olduğu bir şehir olana dek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. 19 Mayıs'a ithafen 19 gencin yer aldığı görüşmede; fakülte öğrencilerinin sosyal sorumluluk ve Gençlik Haftası kapsamında oluşturdukları, Turgutlu Belediyesinin de paydaşı olduğu 'Söz Gençlerde' projesinin detayları konuşuldu. 1919 gencin talep ve önerilerinin de paylaşıldığı projeyi, Başkan Çetin Akın ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sorumlusu Metin Akgül dikkatle takip etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "CBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesinde eğitim gören pırıl pırıl öğrencilerimizi belediyemizde konuk ettik. Sosyal sorumluluk dersleri ve Gençlik Haftası kapsamında oluşturdukları 'Söz Gençlerde' projesinin detayları üzerine görüşmelerimizi gerçekleştirdik. 1919 gencimizin talep ve önerilerinin yer aldığı, belediyemizin de paydaşı olduğu projemizi destekliyor ve önemsiyoruz. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Turgutlu'muz geleceğe umutla bakan gençlerin olduğu bir şehir olana dek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Çetin Akın, Turgutlu, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CBÜ öğrencilerini ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:30 Küçük İbo’dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses’e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
13:12 Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler
11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:42 Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci’nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 15:41:22. #1.12#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CBÜ öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement