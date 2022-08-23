Turgutlu Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Müzikli Dans Tiyatrosu - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Müzikli Dans Tiyatrosu

23.08.2022 17:35
Turgutlu Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Müzikli Dans Tiyatrosu

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen “Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri” kapsamında sahnelenecek “Birlikte Oynayalım” müzikli dans tiyatrosu, çocukların beğenisine sunulacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri" kapsamında sahnelenecek "Birlikte Oynayalım" müzikli dans tiyatrosu, çocukların beğenisine sunulacak.

Belediye'nin ev sahipliğinde 30 Ağustos ile 7 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak olan şenliklerde çocuklar, sokak tiyatrosuyla eğlenceli anlar yaşanacak. "Birlikte Oynayalım" tiyatrosu; 31 Ağustos Çarşamba günü başlayacak ve 6 Eylül Salı gününe kadar kırsal ve merkez mahallelerde oynanacak.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Geçtiğimiz yıl kırsal mahallelerimiz ağırlıklı olmak üzere düzenlediğimiz sokak tiyatrosu etkinliğiyle tiyatroyu çocuklarımızın ayağına götürmüştük. Çok ilgi gören ve beğenilen bu etkinliğe bu yıl da şenliklerimizde yer verdik. Çocuklarımızın mutlu olmalarından daha değerli hiçbir şey yok. Bütün çocuklarımızı ve ailelerimizi sokak tiyatromuza davet ediyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Müzikli Dans Tiyatrosu - Son Dakika

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