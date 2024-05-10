Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yol ve Kaldırım İşgallerini Denetliyor - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yol ve Kaldırım İşgallerini Denetliyor

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yol ve Kaldırım İşgallerini Denetliyor

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlık, huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgaline yönelik rutin kontrollerini yaparak gerekli yaptırımları uyguluyor.

10.05.2024 11:12  Güncelleme: 11:14
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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlık, huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin huzuru ve güvenliğini korumak adına çalışma ve denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgaline yönelik rutin kontrollerini yaptı. Yol ve kaldırım işgali yapan işletmelere de denetimlerde bulunuldu. Belirlenen kişi ve işletmelere uyarılar yapılarak gerekli yaptırımlar uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğini korumak adına denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Yaptığımız denetimlerde hem haksız kazancın önüne geçiyor hem de vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini sağlıyoruz. Kentimiz genelinde çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yol ve Kaldırım İşgallerini Denetliyor - Son Dakika

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