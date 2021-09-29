Turgutlu'da Asfalt Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi Selvilitepe Mahallesi Bilge Sokakta asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez mahallelerdeki asfalt serim çalışmalarına son hızla devam ediyor. Mustafa Kemal Mahallesi Simge Sokağın ardından Selvilitepe Mahallesi Bilge Sokakta 5 bin metrekarelik asfalt serimi yapıldı. Ergenekon Mahallesi Karadut Sokakta ise dere yatağı oluşturulması ve yol geçişlerinin sağlanması amacıyla yapılan menfez çalışmalarında sona yaklaşıldı. On yedi adet menfezin yerleştirilmesinin ardından beton atımı ve yayaların güvenliği için korkuluk yerleştirme çalışmaları yapılacak. Derbent Mahallesinde ise incelemeler sonucunda tespit edilen noktalarda parke tamiratlarına ekipler gün boyu devam etti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Akköy Mahallesi Camisinin iç cephe boyama çalışmalarına başladı. Şehitler Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokak üzerinde bulunan çocuk oyun grubunun zeminine kauçuk döşemesi de yine ekipler tarafından yürütülüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Selvilitepe Mahallemizdeki muhtelif sokaklarda asfalt serim çalışmalarımızı geçtiğimiz aylarda tamamlamıştık. Plan ve program doğrultusunda Bilge Sokakta da 5 bin metrekarelik asfalt serimini gün içerisinde gerçekleştirdik. Ergenekon Mahallemizde ise yayalarımızın yol geçişlerini kolaylaştıracak menfez çalışmalarımızı kısa bir sonra tamamlamış olacağız. Bununla birlikte merkez ve kırsal mahallelerimizde parke tamiratı, boyama, bakım ve onarım çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizin sağlıklı, mutlu, güvenli hissedecekleri, yaşamlarını kolaylaştıracak çalışma ve hizmetlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz" diye konuştu. - MANİSA