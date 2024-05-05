Turizmci Erol Özbaş'ın cenaze törenine Rahmi Koç da katıldı - Son Dakika
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Yerel

Turizmci Erol Özbaş'ın cenaze törenine Rahmi Koç da katıldı

Turizmci Erol Özbaş\'ın cenaze törenine Rahmi Koç da katıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren turizmci Erol Özbaş'ın cenaze törenine, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç da katıldı. Özbaş'ın cenazesi Söke Sazlı Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

05.05.2024 16:08
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir süredir tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden duayen turizmci Erol Özbaş, son yolculuğuna uğurlandı. Özbaş'ın cenaze törenine, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç da katıldı.

Söke'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren turizmci Erol Özbaş, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurladı. Erol Özbaş için bugün öğlen Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ünlü iş insanı Rahmi Koç'un yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, turizmciler ile Özbaş'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Erol Özbaş'ın omuzlarda taşınan cenazesi, Söke Sazlı Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Turizmci Erol Özbaş'ın cenaze törenine Rahmi Koç da katıldı - Son Dakika
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