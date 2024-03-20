Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Nevruz Bayramı\'nı Kutladı

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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, "Türk Eğitim Senliler olarak biliyoruz ki kadim Türk kültürünün güzide geleneklerini, Nevruz ihtişamını yaşamak, yaşatmak ve geleceğe aktarmak milli sorumluluğumuzdur" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Nevruz Bayramı'nın Ramazan ayına denk gelmesinin huzur ve mutluluğunu yaşadığını aktaran Geylan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Nevruz, baharın gelişi, doğanın yeniden canlanması, tabiatın yenilenmesi gibi pek çok muştuyu da beraberinde getirir. Nevruz ruhu asırlardır bize yegane güç kaynağımızın birlik, beraberlik, kardeşlik bağlarımız ve dayanışma olduğunu ifade eder. Nevruz, farklı coğrafyalarda demir dağları eriten kutlu ateşin kudreti ve kuvveti ile asırlar boyu milletimizin birlik ve bütünlük içinde aynı yola revan olma, yeniden doğuş, doğruluş ve istikamet üzere kararlı duruş ile ilerlemesini temsil etmiştir. Bu çerçevede Nevruz milletimiz için pekişmiş geleneklerle her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan kadim bir milli bayram olagelmiştir. Nevruz; aynı inanç, hissiyat, emel ve iradenin kaynağını yeniden bulmaktır, milli toparlanışın kıvancıdır. Nevruz; kadim ve müstesna köklerimizle bir kez daha kucaklaşmanın fırsatıdır. Nevruz; doğanın ve beşeriyetin tazelenmiş umutlarla yola yeniden revan olmasıdır."

"Biz Nevruz'u Türk milletinin istiklali için anacağız"

Türk milletinin dirayetinin, direncinin ve ferasetinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını vurgulayan Geylan, "Aziz milletimizin kadim değerleriyle, kendi öz benliğiyle, milli kültürünün derinliklerinden aldığı bilinçle her türlü zorluğu yenerek, birlik ve beraberlikle yeniden doğacak ve canlanacak bir kudret gösterdiğini biliyoruz, gördük, görüyoruz. Nevruz Bayramı kutlamaları da bu düşüncenin en güçlü simgesi, temsili ve tescili olageldi. Lakin bu hakikate rağmen Nevruz'un birleştirici, bütünleştirici ruhuna zarar verenlerin, bu güzide günün anlam ve önemine paçavralarla kastedenlerin, aramıza fitne ve nifak tohumları ekenlerin, bölücülük ve ayrımcılık söylemleri dillendirenlerin kirli emellerinin boşa çıkacağını; bu kirli ellerle, dillerle hedef birliği güderek milletimiz ve milli bekamızın önünde kenetlenenlerin elbette ki hüsran olacağını biliyoruz. Bu kirli emellere karşı biz Nevruz'u Türk milletinin istiklali için, hür ve müreffeh yarınları için, devlet ve millet bekası için ateş yakan, demir dağları eriterek çıkan ecdadımızla anacağız. Milli bir sendikacılık anlayışıyla rotasından sapmadan devam eden Türk Eğitim Senliler olarak biliyoruz ki kadim Türk kültürünün güzide geleneklerini, Nevruz ihtişamını yaşamak, yaşatmak ve geleceğe aktarmak milli sorumluluğumuzdur. Bu yıl da Nevruz dileğimiz; Nevruz'un birleştirici, bütünleştirici, dayanışmacı ruhunun daim, milli bekamızın ebediyen var olması ve dünya barışının hakim kılınmasıdır. Nevruz ateşinin ruhu milletimizin istiklalini aydınlatsın, nesillerimize güç versin, akıbetlerini açık etsin. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin farklı coğrafyalarda, ihtişamlı Altaylar'dan mümtaz Tuna'ya, güzide Türkmeneli'nden güzel vatan Kırım'a, muazzez Türk illerinde yaşayan tüm soydaşlarımızın Sultan Nevruz'unu kutluyor, bu güzide günün huzur, esenlik, birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA