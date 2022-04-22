Türk Eğitim Sen'liler iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Türk Eğitim Sen'liler iftarda bir araya geldi

22.04.2022 20:31
Türk Eğitim Sen'liler iftarda bir araya geldi

Devrek Türk Eğitim Sen tarafından düzenlenen iftar yemeğinde protokol ve Türk Eğitim Sen'liler bir araya geldiler.

Devrek Türk Eğitim Sen tarafından düzenlenen iftar yemeğinde protokol ve Türk Eğitim Sen'liler bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde temsilciliği bulunan Türk Eğitim Sen tarafından organize edilen iftar yemeğinde protokol, siyasi parti temsilcileri ve Türk Eğitim Sen ailesi bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışmanın örneği sergilendi.

Devrek Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte davetlilere hitap eden Sendika Başkanı Mehmet Adıbelli," Uzaktan yakından davetimize iştirak eden çok değerli misafirlerimiz sendikamız tarafından organize edilen iftar yemeğimize hepiniz hoş geldiniz.

Devrek Türk Eğitim Sen olarak yeni yönetim oluşturduk. Bu iki aylık süreçte aramıza katılan 20 yeni üye arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyor, sizlerin de katkısı ile daha geniş bir aile olacağımıza inanıyor, hayırlı iftarlar diliyorum" diye konuştu.

Düzenlenen iftar yemeğine; Protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda Türk Eğitim Sen ailesi katıldı. - ZONGULDAK

Türk Eğitim Sen'liler iftarda bir araya geldi
Türk Eğitim Sen'liler iftarda bir araya geldi

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Hizb-i İslami Partisi, Türk Eğitim Sen, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Eğitim Sen'liler iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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