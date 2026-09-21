Türk Hava Kuvvetleri, Romanya'da Burebista-2026'ya 3 F-16 ile katılıyor - Son Dakika
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Türk Hava Kuvvetleri, Romanya'da Burebista-2026'ya 3 F-16 ile katılıyor

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Türk Hava Kuvvetleri, Romanya\'da Burebista-2026\'ya 3 F-16 ile katılıyor
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Türk Hava Kuvvetleri, Romanya'da 11-25 Eylül 2026'da düzenlenen Burebista-2026 Tatbikatı'na 3 F-16 ve 44 personelle katılıyor. Türk unsurları, Fetesti Hava Üssü'nde birlikte çalışabilirlik ve hava harekatı kabiliyetlerinin geliştirilmesi için eğitimlere katılıyor.

Türk Hava Kuvvetleri, Romanya'da düzenlenen Burebista-2026 Tatbikatı'nda görev alıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 161'inci Jet Filo Komutanlığı, tatbikata 3 adet F-16 savaş uçağı ve 44 personelle katılım sağlıyor. Türk Hava Kuvvetleri unsurları, Romanya'daki Fetesti Hava Üssü'nde görev yapıyor.

11-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Burebista-2026 Tatbikatı, farklı ülkelerin hava unsurlarının katılımıyla düzenleniyor. Tatbikat kapsamında katılımcı ülkelerin hava unsurları arasında birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yanı sıra hava harekatı kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve uygulamalar gerçekleştiriliyor. Tatbikatta görev alan Türk Hava Kuvvetleri unsurları da uluslararası ortamda gerçekleştirilen hava faaliyetlerine katılım sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığının paylaşımında, Türk Hava Kuvvetlerinin uluslararası tatbikatlarda Türkiye'yi ve Türk bayrağını temsil etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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