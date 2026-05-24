Türk Mutfağı Haftası New York'ta Kutlandı

ABD'nin New York kentindeki Türk Evi, 2026 Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen "Miras Masası" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu'nun öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte Birleşmiş Milletler temsilcileri, başkonsoloslar, diplomatlar ve çok sayıda ABD'li davetli, Türk mutfağının geleneksel lezzetleriyle buluştu. Gastro Turizm Derneği organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Türk mutfağının yalnızca lezzeti değil, aynı zamanda sağlıklı, doğal ve geleneksel yönleri de uluslararası misafirlere anlatıldı. Gece boyunca davetlilere Türk mutfağının farklı yörelerinden özel tatlar ikram edilirken, sıcak gözlemeler ve geleneksel ürünler büyük ilgi gördü.

Diplomasi, medya ve gastronomi dünyası aynı sofrada buluştu

Etkinlikte çok sayıda yabancı davetli, Türk yemeklerinin geleneksel yapısını ve sağlıklı içeriklerini dikkat çekici bulduklarını ifade etti. Türk Evi'nde gerçekleştirilen "Miras Masası" etkinliği, diplomasi, gastronomi, medya ve iş dünyasından isimleri aynı sofrada buluştururken, Türk mutfağının uluslararası tanıtımına da katkı sağladı.

"Türk mutfağının sadece kebap ve baklavadan ibaret olmadığını anlattık"

Etkinliğin konuşmacısı olan Dr. Ender Saraç, gerçekleştirdiği İngilizce sunumda Türk mutfağının şifalı ve sağlıklı yönlerine dikkat çekti. Antioksidanlar, doğal beslenme, bağışıklık sistemi ve geleneksel tariflerin faydaları üzerine yaptığı anlatım davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Sunumunun ardından açıklama yapan Saraç, "Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın başlattığı Türk Mutfağı Haftası'nda belki de en ilgi çeken aktivitelerden biri New York'ta Başkonsolosluk Binası'nda, Türk Evi'nde yaptığımız bu konferans oldu. Gastro Turizm Derneği organizasyonunda oldu. Özellikle çok üst düzey, sürpriz derecede New York'ta hem Memorial Day hem de hafta sonu ve yağmur olmasına rağmen çok ciddi bir protokol, konsoloslar, bloggerlar, influencerlar, gazeteciler katılması beni çok mutlu etti. Türk mutfağının sadece kebap, lahmacun, içli köfteden vesaire ibaret olmadığı, sadece baklava olmadığı ki onlar mutlaka olmalı, onlar demirbaşlarımız. Fakat aynı zamanda şevketibostan, şalgam suyu, boza, sumak, zahter o kadar çok şey var ki onları anlattık, süper gıdalar olarak" ifadeleri kullandı.

"New York'tan güzel ve tatlı anılarla dönüyoruz"

Saraç konuşmasında, Türk sofra adetlerine de yer verilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Ve de en önemlisi sofra edebi ve adabına biraz dokunduk ama en önemlisi ruhun beslenmesini de kattık. Neden sağ elle yemek yemeliyiz, neden sofraya beraber oturmalıyız gibi. Sanıyorum çok olumlu bir geri dönüşü oldu. Bütün yabancı basın, televizyonlar hepsi çok ilgilendiler, çekim yaptılar. Anadolu kültürünü, geleneksel Türk kültürünü orijinal halde korumayı başarırsak Türkiye'ye çok güçlü bir ihracat imkanı çıkacağını gördük burada, hissettik. Ben de burada aracı olduğum için çok mutluyum. New York'tan güzel ve tatlı anılarla dönüyoruz. Gastronomi Turizm Derneği'nin bu organizasyonu ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin açtığı yoldan giderek sanıyorum ülkemize güzel bir katkıda bulunduk" dedi.

Sıcak gözlemeler geceye damga vurdu

Etkinlik boyunca misafirlere Türk mutfağının en sevilen lezzetleri sunulurken, özellikle kadınların saç üzerinde hazırladığı sıcak gözlemeler gece boyunca en çok ilgi çeken lezzetler arasında yer aldı.

Taşkın Bakery Yönetim Kurulu Üyesi Derya Taşkın da, "Bir aile şirketiyiz biz. Anne, baba ve beş kız kardeşimizle işlettiğimiz unlu mamüller üzerinden Amerika'da 30 yıldır Türk ürünlerini ve Türk pidesini markalaştırmış ve kadınların yaptığı unlu mamülleri her şeyi kendi mekanımızda yapan bir işletmeyiz. Böyle çok önemli bir haftada yer almak bizim için ayrı bir onur verici. Biliyorum ki dünyanın her yerinde bu hafta Türk mutfağı çok güzel şekilde, çok şenlikli bir şekilde kutlanıyor. ve New York'ta böyle bir şeyin parçası olmak, Türk Evi'nde bir parçası olmak, Türk ve ağırlıklı yabancı misafirlerimizin bunu ikram edebilmek. 'Türk Mutfağı nedir', 'Gastronomi nedir' ve bunun için bir parçası olabilmek, bir eğitici olabilmek ve bu iki ülke arasında bir köprü kurabiliyorsak ne ala bize. Biz bunu yapabilmenin onurunu yaşıyoruz. Umarım herkes çok beğenmiştir. Afiyetle yediklerini görüyorum, öyle gözlemliyorum. Size de afiyetler diliyorum" diye konuştu. - NEW YORK