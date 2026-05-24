Türk Mutfağı Haftası New York'ta Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Mutfağı Haftası New York'ta Kutlandı

24.05.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'ta düzenlenen etkinlikte Türk mutfağının geleneksel lezzetleri uluslararası davetlilere tanıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde New York Türk Evi'nde düzenlenen 2026 Türk Mutfağı Haftası "Miras Masası" etkinliğinde Türk mutfağının geleneksel lezzetleri uluslararası davetlilere tanıtıldı.

ABD'nin New York kentindeki Türk Evi, 2026 Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen "Miras Masası" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu'nun öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte Birleşmiş Milletler temsilcileri, başkonsoloslar, diplomatlar ve çok sayıda ABD'li davetli, Türk mutfağının geleneksel lezzetleriyle buluştu. Gastro Turizm Derneği organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Türk mutfağının yalnızca lezzeti değil, aynı zamanda sağlıklı, doğal ve geleneksel yönleri de uluslararası misafirlere anlatıldı. Gece boyunca davetlilere Türk mutfağının farklı yörelerinden özel tatlar ikram edilirken, sıcak gözlemeler ve geleneksel ürünler büyük ilgi gördü.

Diplomasi, medya ve gastronomi dünyası aynı sofrada buluştu

Etkinlikte çok sayıda yabancı davetli, Türk yemeklerinin geleneksel yapısını ve sağlıklı içeriklerini dikkat çekici bulduklarını ifade etti. Türk Evi'nde gerçekleştirilen "Miras Masası" etkinliği, diplomasi, gastronomi, medya ve iş dünyasından isimleri aynı sofrada buluştururken, Türk mutfağının uluslararası tanıtımına da katkı sağladı.

"Türk mutfağının sadece kebap ve baklavadan ibaret olmadığını anlattık"

Etkinliğin konuşmacısı olan Dr. Ender Saraç, gerçekleştirdiği İngilizce sunumda Türk mutfağının şifalı ve sağlıklı yönlerine dikkat çekti. Antioksidanlar, doğal beslenme, bağışıklık sistemi ve geleneksel tariflerin faydaları üzerine yaptığı anlatım davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Sunumunun ardından açıklama yapan Saraç, "Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın başlattığı Türk Mutfağı Haftası'nda belki de en ilgi çeken aktivitelerden biri New York'ta Başkonsolosluk Binası'nda, Türk Evi'nde yaptığımız bu konferans oldu. Gastro Turizm Derneği organizasyonunda oldu. Özellikle çok üst düzey, sürpriz derecede New York'ta hem Memorial Day hem de hafta sonu ve yağmur olmasına rağmen çok ciddi bir protokol, konsoloslar, bloggerlar, influencerlar, gazeteciler katılması beni çok mutlu etti. Türk mutfağının sadece kebap, lahmacun, içli köfteden vesaire ibaret olmadığı, sadece baklava olmadığı ki onlar mutlaka olmalı, onlar demirbaşlarımız. Fakat aynı zamanda şevketibostan, şalgam suyu, boza, sumak, zahter o kadar çok şey var ki onları anlattık, süper gıdalar olarak" ifadeleri kullandı.

"New York'tan güzel ve tatlı anılarla dönüyoruz"

Saraç konuşmasında, Türk sofra adetlerine de yer verilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Ve de en önemlisi sofra edebi ve adabına biraz dokunduk ama en önemlisi ruhun beslenmesini de kattık. Neden sağ elle yemek yemeliyiz, neden sofraya beraber oturmalıyız gibi. Sanıyorum çok olumlu bir geri dönüşü oldu. Bütün yabancı basın, televizyonlar hepsi çok ilgilendiler, çekim yaptılar. Anadolu kültürünü, geleneksel Türk kültürünü orijinal halde korumayı başarırsak Türkiye'ye çok güçlü bir ihracat imkanı çıkacağını gördük burada, hissettik. Ben de burada aracı olduğum için çok mutluyum. New York'tan güzel ve tatlı anılarla dönüyoruz. Gastronomi Turizm Derneği'nin bu organizasyonu ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin açtığı yoldan giderek sanıyorum ülkemize güzel bir katkıda bulunduk" dedi.

Sıcak gözlemeler geceye damga vurdu

Etkinlik boyunca misafirlere Türk mutfağının en sevilen lezzetleri sunulurken, özellikle kadınların saç üzerinde hazırladığı sıcak gözlemeler gece boyunca en çok ilgi çeken lezzetler arasında yer aldı.

Taşkın Bakery Yönetim Kurulu Üyesi Derya Taşkın da, "Bir aile şirketiyiz biz. Anne, baba ve beş kız kardeşimizle işlettiğimiz unlu mamüller üzerinden Amerika'da 30 yıldır Türk ürünlerini ve Türk pidesini markalaştırmış ve kadınların yaptığı unlu mamülleri her şeyi kendi mekanımızda yapan bir işletmeyiz. Böyle çok önemli bir haftada yer almak bizim için ayrı bir onur verici. Biliyorum ki dünyanın her yerinde bu hafta Türk mutfağı çok güzel şekilde, çok şenlikli bir şekilde kutlanıyor. ve New York'ta böyle bir şeyin parçası olmak, Türk Evi'nde bir parçası olmak, Türk ve ağırlıklı yabancı misafirlerimizin bunu ikram edebilmek. 'Türk Mutfağı nedir', 'Gastronomi nedir' ve bunun için bir parçası olabilmek, bir eğitici olabilmek ve bu iki ülke arasında bir köprü kurabiliyorsak ne ala bize. Biz bunu yapabilmenin onurunu yaşıyoruz. Umarım herkes çok beğenmiştir. Afiyetle yediklerini görüyorum, öyle gözlemliyorum. Size de afiyetler diliyorum" diye konuştu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Diplomasi, New York, Etkinlik, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Mutfağı Haftası New York'ta Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:47:38. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Mutfağı Haftası New York'ta Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.