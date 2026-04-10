Türk Polis Teşkilatı 181 yaşında: Şehitler dualarla anıldı

10.04.2026 12:09  Güncelleme: 12:11
Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da düzenlenen törenlerde, vatan uğruna can veren şehitler dualarla anıldı.

Samsun'daki program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının atıldığı Samsun'un taşıdığı tarihi ve manevi sorumluluğa vurgu yaptı. Arıbaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü koruma kararlılığını yineleyerek, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere ise şükranlarını sunduklarını ifade etti.

Anıttaki törenin ardından program, Kıranköy Polis Şehitliği'nde devam etti. Burada gerçekleştirilen anmada Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Asri Mezarlık Şehitliği'nde de ziyaretler yapılırken, yıl dönümü kapsamında kentteki camilerde Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Törenlere; CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Vali Yardımcısı Vekili Abdulkadir Demir, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı, EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, STK temsilcileri ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı! Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti
90 milyon TL’lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı Dünyanın konuştuğu hırsızlık 90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
