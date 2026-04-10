Türk Polis Teşkilatı 181 yaşında: Şehitler dualarla anıldı

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da düzenlenen törenlerde, vatan uğruna can veren şehitler dualarla anıldı.

Samsun'daki program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının atıldığı Samsun'un taşıdığı tarihi ve manevi sorumluluğa vurgu yaptı. Arıbaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü koruma kararlılığını yineleyerek, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere ise şükranlarını sunduklarını ifade etti.

Anıttaki törenin ardından program, Kıranköy Polis Şehitliği'nde devam etti. Burada gerçekleştirilen anmada Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Asri Mezarlık Şehitliği'nde de ziyaretler yapılırken, yıl dönümü kapsamında kentteki camilerde Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Törenlere; CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Vali Yardımcısı Vekili Abdulkadir Demir, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı, EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, STK temsilcileri ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı. - SAMSUN