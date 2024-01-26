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Türk Sinemasının Önemli İsmi Hikmet Taşdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Türk Sinemasının Önemli İsmi Hikmet Taşdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk sinemasının önemli isimlerinden Hikmet Taşdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Silivri'de defnedildi.

Türk Sinemasının Önemli İsmi Hikmet Taşdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı
26.01.2024 - 17:31,  Güncelleme: 17:33
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Türk sinemasının önemli isimlerinden Hikmet Taşdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan ve filmlerde genellikle 'kötü adam' rollerini canlandıran Hikmet Taşdemir, tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Taşdemir, Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Fener Mahallesi'nde toprağa verildi. Taşdemir'in cenazesine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yönetmen ve oyuncu Gani Şavata'nın yanı sıra sevenleri katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Türk Sinemasının Önemli İsmi Hikmet Taşdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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