Türk Sinemasının Önemli İsmi Hikmet Taşdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk sinemasının önemli isimlerinden Hikmet Taşdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan ve filmlerde genellikle 'kötü adam' rollerini canlandıran Hikmet Taşdemir, tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Taşdemir, Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Fener Mahallesi'nde toprağa verildi. Taşdemir'in cenazesine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yönetmen ve oyuncu Gani Şavata'nın yanı sıra sevenleri katıldı. - İSTANBUL