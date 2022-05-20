Türk Yıldızları'ndan nefes kesen 19 Mayıs gösteri uçuşu - Son Dakika
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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen 19 Mayıs gösteri uçuşu

20.05.2022 20:16
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen 19 Mayıs gösteri uçuşu

Türk Yıldızları Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda nefesleri kesen bir gösteri gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda nefesleri kesen bir gösteri gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2 yıl aradan sonra hasret bittiğini belirtti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Türk Yıldızlarının Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdiğini belirtti. Bakanlık nefesleri kesen Türk Yıldızlarının gösteri video sunuda paylaştı. - ANKARA

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SAMSUN'DA, TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ SAMSUN'DA, TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü kutlanıyor Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü kutlanıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Yıldızları'ndan nefes kesen 19 Mayıs gösteri uçuşu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Yıldızları'ndan nefes kesen 19 Mayıs gösteri uçuşu - Son Dakika
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