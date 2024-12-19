Türkeli'de Umre Uğurlama Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Türkeli'de Umre Uğurlama Programı Düzenlendi

Türkeli\'de Umre Uğurlama Programı Düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde umreciler için düzenlenen uğurlama programında dualar edildi.

19.12.2024 16:42
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, kutsal topraklara gidecek olan umreciler için program düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye gidecek olan Türkeli grubu için Türkeli Merkez Camisi'nde öğle namazından sonra Umre Uğurlama Programı düzenlendi. Kılınan öğle namazı sonrası başlayan programda, İlçe Müftülüğü personeli tarafından ilahiler okundu.

İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü'nün yaptığı konuşma ve dua akabinde umrecilerin helalleşme ve veda merasimi ile program tamamlandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkeli'de Umre Uğurlama Programı Düzenlendi - Son Dakika

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