Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Karahan oldu - Son Dakika

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Ali Karahan seçildi.

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı 505 üyeden 423 üyenin oy kullandığı seçimde, 4 aday yarıştı. Oyların 147'sini alan Ali Karahan, Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı seçildi.

Şelale Sosyal Tesislerinde gerçekleşen Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu, divan heyetinin teşekkülü ile başladı. Gündemde yer alan, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporu, bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve ibrası, aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesinin ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına adaylığını açıklayan Dursun Demirel, Ali Karahan, Coşkun Gökçe ve Davut Günay birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. 4 adayın yarıştığı Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlık seçiminde 505 kayıtlı üyeden 423'ü oy kullanırken, oyların 2'si geçersiz sayıldı. Ali Karahan 147 oy alarak başkan seçilirken, en yakın takipçisi Dursun Demirel 122 oy, Davut Günay 84 ve Coşkun Gökçe 68 oy aldı.

Yeni başkanlığa seçilen Ali Karahan'ın yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

Mevlüt Özkan, Şükrü Demir, İsmail Rüştü Özcan, Arif Özcan, Mehmet Çelik ve Ahmet Demiral. - SİNOP