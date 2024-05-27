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Türkiye'de yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü %33,4 arttı

Ülkemizde b ir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı %19,9, daire sayısı %35,5 ve yüzölçüm %33,4 arttı.

TÜİK'in yaptığı "Yapı İzin İstatistikleri" çalışmasına göre Ocak-Mart 2023 döneminde Erzurum'da 38 binaya yapı ruhsatı, 77 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.

Erzurum'un yapı ruhsatı istatistikleri değerlendirildiğinde 2024 yılının Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan ilk çeyreğinde döneminde 38 binaya ruhsat verildiği görülürken, daire sayısının 438, toplam yüzölçümün 99 bin 133, konut kullanım alanının 62 bin 32, konut dışı kullanım alanının 14 bin 494 ve ortak kullanım alanının 22 bin 607 olduğu görülüyor.

Yapı kullanma izin belgesiyle ilgili rakamlarda ise; aynı dönemde bina sayısının 77, daire sayısının 774, toplam yüzölçümün 167 bin 871, konut kullanım alanının 102 bin 549, konut dışı kullanım alanının 31 bin 307ve ortak kullanım alanının 34 bin 14 olduğu görüldü.

Türkiye'de belediyeler tarafından 2024 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,2 milyon m ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon m ile bir daireli binalar izledi. - ERZURUM