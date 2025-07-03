Türkiye'den AB'ye Tepki: Deniz Yetki Alanları Muhtırası

MSB kaynakları: "(AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde hedef alınan Türkiye ve Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Muhtırası) Yunanistan ve GKRY'nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtıramızın 'hukuksuz' olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemektedir." - ANKARA