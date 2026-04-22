Haber: İshak KARA

(VAN) - İstanbul'da faaliyet gösteren Türkiye Disleksi Vakfı, Van'da şube açtı. Vakıf Genel Başkanı Elif Yavuz, "Batı'da bu alanda imkanlara ulaşmak daha kolay hale geldi. Ancak Doğu'da hala ciddi sıkıntılar yaşayan çocuklar, aileler ve öğretmenler var. Biz de bu çocuklara nasıl katkı sağlayabiliriz diye buradayız" dedi.

Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara destek amacıyla İstanbul'da kurulan Türkiye Disleksi Vakfı, ilk şubesini Van'da açtı. Vakıf farkındalık çalışmaları, eğitim programları ve ücretsiz değerlendirmelerle çocukların eğitim hayatına katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye Disleksi Vakfı Genel Başkanı Elif Yavuz, Genel Sekreter Beste İşleyen, Van Şube Başkanı Filiz Takva ve Başkan Yardımcısı Yasemin Durmaz, şubenin açılışı dolayısıyla Van'da gazetecilerle bir araya geldi.

Yavuz, açıklamada, "Çünkü Batı'da bu alanda imkanlara ulaşmak daha kolay hale geldi. Ancak Doğu'da hala ciddi sıkıntılar yaşayan çocuklar, aileler ve öğretmenler var. Biz de bu çocuklara nasıl katkı sağlayabiliriz diye buradayız. Yakın illeri Van'a bağlayarak çalışmaları buradan yürüteceğiz. Bize başvuran çocuklar için ücretsiz değerlendirmeler yapıyoruz. Değerlendirme sonucunda öğrenme güçlüğü tespit edilirse gerekli destek sağlanıyor. Ardından aileyle birlikte eğitim planı oluşturuluyor ve çocuğun ihtiyacına uygun programla eğitim süreci başlatılıyor" diye konuştu.

İlkokul 1. sınıfın ilk döneminde okuma yazma öğrenemeyen çocukların aileleri tarafından dikkate alınması gerektiğini belirten Yavuz, ailelerin okul rehberlik servisleri ve çocuk psikiyatristlerine başvurarak tanı ve yönlendirme alabileceğini anlattı.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Son dönemde okullarda yaşanan olaylar elbette çok üzücü. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne yazık ki çocukların yalnızlaşması, internetin kontrolsüz kullanımı ve akran zorbalığı gibi etkenler bu tür olaylara zemin hazırlayabiliyor. Bu durum her ne kadar bu kadar ağır sonuçlar doğurmasa da çocuklar her gün akran zorbalığına maruz kalabiliyor. Vakfımıza başvurular olduğunda bu durumdan haberdar oluyoruz. Okul yönetimleri ve ailelerle bir araya gelerek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Gerekli durumlarda hukuki süreçler de devreye giriyor. Bu nedenle çocukları yakından takip etmek çok önemli. Her ebeveyn çocuğunu tanır ve farklılıkları fark edebilir. Böyle bir durumda süreci dikkatle izlemek ve gerekli uzman desteğini almak gerekir. Hastaneler, psikologlar ve okul rehberlik servislerinden destek alınmalıdır."