Türkiye Disleksi Vakfı Van'da Şube Açtı
Türkiye Disleksi Vakfı Van'da Şube Açtı

22.04.2026 12:53
Türkiye Disleksi Vakfı, Van'da öğrenme güçlüğü çeken çocuklara destek sunmak için şube açtı.

Haber: İshak KARA

(VAN) - İstanbul'da faaliyet gösteren Türkiye Disleksi Vakfı, Van'da şube açtı. Vakıf Genel Başkanı Elif Yavuz, "Batı'da bu alanda imkanlara ulaşmak daha kolay hale geldi. Ancak Doğu'da hala ciddi sıkıntılar yaşayan çocuklar, aileler ve öğretmenler var. Biz de bu çocuklara nasıl katkı sağlayabiliriz diye buradayız" dedi.

Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara destek amacıyla İstanbul'da kurulan Türkiye Disleksi Vakfı, ilk şubesini Van'da açtı. Vakıf farkındalık çalışmaları, eğitim programları ve ücretsiz değerlendirmelerle çocukların eğitim hayatına katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye Disleksi Vakfı Genel Başkanı Elif Yavuz, Genel Sekreter Beste İşleyen, Van Şube Başkanı Filiz Takva ve Başkan Yardımcısı Yasemin Durmaz, şubenin açılışı dolayısıyla Van'da gazetecilerle bir araya geldi.

Yavuz, açıklamada, "Çünkü Batı'da bu alanda imkanlara ulaşmak daha kolay hale geldi. Ancak Doğu'da hala ciddi sıkıntılar yaşayan çocuklar, aileler ve öğretmenler var. Biz de bu çocuklara nasıl katkı sağlayabiliriz diye buradayız. Yakın illeri Van'a bağlayarak çalışmaları buradan yürüteceğiz. Bize başvuran çocuklar için ücretsiz değerlendirmeler yapıyoruz. Değerlendirme sonucunda öğrenme güçlüğü tespit edilirse gerekli destek sağlanıyor. Ardından aileyle birlikte eğitim planı oluşturuluyor ve çocuğun ihtiyacına uygun programla eğitim süreci başlatılıyor" diye konuştu.

İlkokul 1. sınıfın ilk döneminde okuma yazma öğrenemeyen çocukların aileleri tarafından dikkate alınması gerektiğini belirten Yavuz, ailelerin okul rehberlik servisleri ve çocuk psikiyatristlerine başvurarak tanı ve yönlendirme alabileceğini anlattı.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Son dönemde okullarda yaşanan olaylar elbette çok üzücü. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne yazık ki çocukların yalnızlaşması, internetin kontrolsüz kullanımı ve akran zorbalığı gibi etkenler bu tür olaylara zemin hazırlayabiliyor. Bu durum her ne kadar bu kadar ağır sonuçlar doğurmasa da çocuklar her gün akran zorbalığına maruz kalabiliyor. Vakfımıza başvurular olduğunda bu durumdan haberdar oluyoruz. Okul yönetimleri ve ailelerle bir araya gelerek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Gerekli durumlarda hukuki süreçler de devreye giriyor. Bu nedenle çocukları yakından takip etmek çok önemli. Her ebeveyn çocuğunu tanır ve farklılıkları fark edebilir. Böyle bir durumda süreci dikkatle izlemek ve gerekli uzman desteğini almak gerekir. Hastaneler, psikologlar ve okul rehberlik servislerinden destek alınmalıdır."

Kaynak: ANKA

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum “öcü“ deyip benden kaçıyor Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum "öcü" deyip benden kaçıyor
Galatasaray’ı da ilgilendiriyor Hakan Çalhanoğlu’ndan geleceğiyle ilgili karar Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar
Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye’den yanıt geldi Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye'den yanıt geldi
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
