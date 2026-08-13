Türkiye Havalimanı Kapasitesi 397,4 Milyona Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye Havalimanı Kapasitesi 397,4 Milyona Ulaştı

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Bakan Uraloğlu, yıllık yolcu kapasitesinin 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıktığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz, 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılık alanında yakaladığı büyümeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, Türkiye'nin havalimanı altyapısı, yolcu kapasitesi ve uçuş ağıyla dünya ölçeğinde dikkat çeken bir seviyeye ulaştığını belirtti. Türkiye genelinde havalimanı sayısının son 24 yılda 26'dan 58'e yükseldiğini vurgulayan Uraloğlu, terminal alanlarının da 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, bu doğrultuda havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesinin de arttığını dile getirerek bu rakamın 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıktığını söyledi. Uraloğlu, toplam hava aracı sayısının 626'dan 2 bin 218'e çıktığını, büyük gövdeli uçak sayısının ise 150'den 800'e ulaştığını belirtti. Ayrıca Uraloğlu, havayolu koltuk kapasitesinin 25 binlerden 157 binin üzerine çıktığını belirterek, kargo kapasitesinin de 303 bin tondan 2 bin 903 tona yükseldiğini sözlerine ekledi.

"Havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık"

Son 24 yılda hizmet verilen yolcu sayısının yükseldiğini kaydeden Uraloğlu, "Havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz, 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı. Toplam uçuş sayımız 532 binden 2 buçuk milyonun üzerine çıktı, günlük uçuş sayısı ise 6 bin 800'ü aştı. Dünya yolcu trafiğinde 18. sıradan 7. sıraya, Avrupa'da ise 7. sıradan 3. sıraya yükseldik. Hava sahasında tanımlı uçuş yollarımız da yüzde 91 artışla 41 bin 901 kilometreden 80 bin kilometreye yükseldi. Yani bugün uçaklarımız, dünya üzerinde 80 bin kilometreyi bulan dev bir hava koridoru üzerinden uçuş gerçekleştiriyor. Yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında sivil havacılığımıza hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha ekledik. Pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı. Bu da Ankara-Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Havalimanı Kapasitesi 397,4 Milyona Ulaştı - Son Dakika

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