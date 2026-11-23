Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılık destekleme başvurularının 1 Aralık tarihinde sona ereceğini söyleyerek, yetiştiricilerin mağduriyet yaşanmaması için başvuruların son güne bırakılmamasını istedi.

Genel Başkan Çelik, 2026 Yılı 1. dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvurularının 1 Eylül tarihinde başladığını ve bu sürecin 1 Aralık tarihinde sona ereceğine dikkat çekerek, yetiştiricilerin desteklerden faydalanması ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması için başvurularını zamanında yapmaları hususunda çeşitli uyarılarda bulundu.

Çelik, 2026 yılı içinde doğan, programlı aşıları tamamlanan ve en az dört aylık, yani 120 günlük yaş şartını sağlayan buzağı, malak, kuzu ve oğlakların destek kapsamında değerlendirildiğini belirterek, birinci dönem için başvuruda bulunan yetiştiricilerin ikinci ve üçüncü dönemler için de başvuru yapmış sayılacaklarını söyledi.

Çelik, göçer hayvancılık yapanlar hariç, farklı illerde birden fazla işletmesi olan yetiştiricilerin her bir işletmesinin bulunduğu ilde ayrı ayrı başvuruda bulunacağını, aynı ilde birden fazla işletmesi bulunan yetiştiricilerin ise tek başvuru yapmasının yeterli olacağını hatırlatarak, yetiştiricilerin bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini belirtti.

Son başvuru tarihini geçirmemeleri hususunda yetiştiricilere uyarılarda bulunan Çelik, "Yetiştiricilerimizin başvurularını son güne bırakmadan zamanında yapmaları öncelikle kendileri için ayrıca da sektörün gelişimi için önem arz etmektedir. Hayvan başına temel destek buzağıda 2 bin, malakta 4 bin, kuzu ve oğlakta ise 430 lira olarak uygulanmakta ve Devletimizin verdiği bu hibe destekler şüphesiz yetiştiricilerimize büyük faydalar sağlamaktadır. Dolayısıyla destek başvurusunda son günlerde yaşanabilecek yoğunluk ve olumsuz durumlara mahal vermeden başvuruların 1 Aralık Salı günü mesai bitimine kadar yapılması ve başvuruların son güne bırakılmaması hususunda tüm yetiştiricilerimizi hassas davranmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çelik, hayvancılık destekleri için başvuruların üyesi olunan tarımsal örgütler üzerinden ve ayrıca küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri üzerinden yapılacağını ancak tarımsal örgüt olmayan illerde bireysel başvuruların İl/İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine yapılacağını kaydetti.