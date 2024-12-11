Tuşba'da Çıkan Yangın Büyük Hasara Yol Açtı

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Bir evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Mikail Bağcı'ya ait evin ikinci katında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde ise büyük hasar meydana geldi.