Tutak\'ta Köy Okulu Öğrencilerine Doğum Günü Sürprizi

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Ağrı'nın Tutak ilçesinde 25 köy okulu öğrencisi için doğum günü sürprizi yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Paylaş-Gülümset" projesi kapsamında, doğum günü pastası ve hediyelerle ziyaret edilen öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Tutak Kaymakamlığı himayelerinde gerçekleştirilen proje, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Necmi Karaoğlan'ın katılımıyla devam etti. Karaoğlan, önceden belirlenen 25 köy okuluna giderek, doğum günü olan 25 öğrenciyi sınıflarında sürpriz yaparak kutladı. Öğrenciler, mumları üfleyip pastalarını keserken, hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı. Proje ekibi, öğrencilerin doğum günü hediyesi verirken, aynı zamanda tüm okulun öğrencilerine pasta ikram etti. Karaoğlan, proje hakkında yaptığı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna kadar proje devam edeceklerini söyledi. Karaoğlan, "Amacımız, köy okullarındaki öğrencilerimizin doğum günlerini unutmadığımızı, onları sevdiğimizi göstermek. Bu projeyle, öğrencilerimizin yüzlerindeki gülümsemeyi artırmak istiyoruz. Bu mutluluk bize de yansıyor. Öğrencilerimiz, ilk defa doğum günü kutladıklarını söylediler. Bu da bizi çok duygulandırdı." dedi.

Proje kapsamında, kendi doğum günü pastasını ilçeye göndererek, paylaşan hayırseverlerin pastaları da, doğum günü olan öğrencilerin okullarına proje koordinatör öğretmenler tarafından ulaştırıldı. Ayrıca, Çobanoba Köyü'nde görev yapan bir öğretmenin annesi de, sosyal medya üzerinden proje ekibine ulaşarak, kızına ve öğrencilere doğum günü pastası gönderdi. Proje ekibi, köye giderek, öğretmenin doğum gününü kutladı. - AĞRI