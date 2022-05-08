Tutulmaz'dan vatandaşlara çağrı: "Pat-patların dinamikleri yolcu taşımaya müsait değil" - Son Dakika
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Tutulmaz'dan vatandaşlara çağrı: "Pat-patların dinamikleri yolcu taşımaya müsait değil"

08.05.2022 16:01
Tutulmaz'dan vatandaşlara çağrı: "Pat-patların dinamikleri yolcu taşımaya müsait değil"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, tarım aracıyla yolculuk yapan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, tarım aracıyla yolculuk yapan vatandaşlara çağrıda bulundu. Yaşanan kazalara dikkat çeken Tutulmaz, "Pat-patların dinamikleri yolcu taşımaya müsait değil. Yaşanan bu kazanın son olması dileğimi de iletiyorum" dedi.

İl genelinde tarım araçlarıyla trafiğe çıkılmasının ardından yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybetti. Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde yaşayan 43 yaşındaki Hüseyin K. pat-pat tabir edilen tarım aracıyla şarampole yuvarlandı. Kazada Hüseyin K. hayatını kaybetti. Yaşanan olayların ardından vatandaşlara 'pat-pat' çağrısında bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, "Pat-pat araçlarıyla çok sayıda kaza olduğunu gördüm. Burada da arkadaşlarımız evlerinden kahveye gelmişler ve içeride oturuyorlar. Maalesef bunlar da böyle devam ederse yine kazayla baş başa kalacaklardır. Çünkü bu araçların dinamikleri yolcu taşımaya, yolda kullanılmaya müsait değil arkadaşlar. Bunları tekrar tekrar söylüyorum. Bu kardeşimize Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Bu kazanın son olması dileğimi de iletiyorum" dedi. - ZONGULDAK

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Zonguldak, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tutulmaz'dan vatandaşlara çağrı: 'Pat-patların dinamikleri yolcu taşımaya müsait değil' - Son Dakika


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