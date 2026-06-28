Tuz Gölü'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Tuz Gölü'ne Yoğun İlgi

28.06.2026 13:11
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Tuz Gölü, bu yıl yağışlarla dolup taşarken yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Son 66 yılın en fazla yağmurlarıyla bu yıl su seviyesini artıran Türkiye'nin 2. büyük gölü olan Tuz Gölü'nün kıyısı sahilleri aratmıyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Tuz Gölü'ne kimisi doğa hobisini gidermek, kimisi tuzlu suda yürüyerek şifa bulmak için çıplak ayakla yürürken, kimisi de şişelere tuz doldurarak eklem ağrıları için evine götürüyor.

Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye'nin 2. büyük gölü olan Tuz Gölü, doğa harikası manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor. Flamingoların (allı turna) kuluçkaya yattığı ve beslenmelerini en iyi şekilde karşıladıkları Tuz Gölü havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerinde uğrak yeri oldu. Tuz Gölü kıyısı adeta sahilleri aratmazken, 7'den 70'e herkes Tuz Gölü'nde çıplak ayakla yürüyüş yaparken, kimisi şifa arıyor, kimisi de doğa harikası manzaranın keyfini sürüyor. Özellikle havaların ısınması ile birlikte her gün yüzlerce yerli yabancı turist Tuz Gölü'nü izlemek ve şifalı olduğuna inanılan tuzlu suda çıplak ayakla yürüyebilmek için Tuz Gölü'ne geliyor. Derinliği 10 ile 20 santimi geçmeyen suda plaj havasında yürüyüş yapan ziyaretçiler fotoğraf çekinmeyi de unutmuyor. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdiği sandalyelerle saatlerce Tuz Gölü'nde oturuyor.

Şifa yürüyüşü için Tuz Gölü'ne geldiğini belirten Mehmet Ünal (45), "Hem Tuz Gölü'nü görmek için hem de şifa olarak yürüyüş yapmak için geldik. Güzel bir yer. Tavsiye ederim" dedi.

Yollarının Tuz Gölü'ne düştüğünü belirten Mustafa Öksüz (57) ise "Yolumuz buraya düştü. Muayene istasyonundan geliyoruz. Ayak mantarı olsun, egzama olsun, Tuz Gölü, tuzlu suyun çok faydası var. Egzamalara çok iyi geliyor. Tuzlu olduğu için ayak kokularını gideriyor. Buranın havası da bambaşka bir hava. Çok güzel, manzarası hoş" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuz Gölü'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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