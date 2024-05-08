Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün eşi Ayşegül Kılınç Bingöl'den açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün eşi Ayşegül Kılınç Bingöl'den açıklama

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl\'ün eşi Ayşegül Kılınç Bingöl\'den açıklama

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün eşi Ayşegül Kılınç Bingöl, hakkında çıkan haberlere cevap verdi ve hukuki işlemler başlatacaklarını belirtti.

08.05.2024 17:41  Güncelleme: 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün eşi Ayşegül Kılınç Bingöl, hakkında yayınlanan "İBB'de çalıştığı ortaya çıktı" içerikli haberler üzerine açıklamalarda bulundu. Bingöl, Nisan 2024'te eşinin kamu görevi nedeniyle ve kendi isteğiyle sosyal hizmet uzmanlığı görevinden ayrıldığını ifade ederek, "Bu itibar suikastına karşı gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" dedi.

Ayşegül Kılınç Bingöl, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesaplarından cevap verdi. Ayşegül Kılınç Bingöl, "Yalanlarınızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Eğitimli, iş hayatına aktif katılan ve Atatürk ilkelerine bağlı bir cumhuriyet kadını olarak Haziran 2020 - Nisan 2024 tarihleri arasında sosyal hizmet uzmanı göreviyle, halkımıza onurla hizmet verdim. Eşimin kamu görevi nedeniyle ve kendi isteğimle görevimden ayrıldım. Bu ülkenin kadınları ve çocukları için çalışmaya devam edeceğim. Bu itibar suikastına karşı gerekli hukuki işlemleri başlatacak ve halkımızı yanlış bilgilerle yönlendirmeyi hedefleyenlerden bunun hesabını soracağız. Tazminatları ise Tuzla Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağışlayacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eren Ali Bingöl, Ali Bingöl, Bingöl, Tuzla, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün eşi Ayşegül Kılınç Bingöl'den açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:29:00. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün eşi Ayşegül Kılınç Bingöl'den açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement