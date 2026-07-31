Tuzla Belediyesi’nin ilk tam zamanlı gündüz bakımevi için ön kayıtlar başlıyor - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi’nin ilk tam zamanlı gündüz bakımevi için ön kayıtlar başlıyor

Tuzla Belediyesi’nin ilk tam zamanlı gündüz bakımevi için ön kayıtlar başlıyor
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Tuzla Belediyesi, ilçe bünyesinde ilk kez tam zamanlı hizmet verecek gündüz bakımevini hayata geçiriyor.

Tuzla Belediyesi, ilçe bünyesinde ilk kez tam zamanlı hizmet verecek gündüz bakımevini hayata geçiriyor. Tuzla Akademi Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi için ön kayıtlar 3-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Evliya Çelebi Mahallesi Deha Sokak'ta hizmet verecek olan gündüz bakımevi, açılışıyla birlikte 36-69 ay arasındaki çocuklara gelişim odaklı hizmet sunacak. Tuzla'da ikamet eden ailelerin başvuru yapabileceği merkezde, Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim müfredatı uygulanacak.

Hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek gündüz bakımevinde çocuklara sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere günde üç öğün yemek verilecek. Merkezde 3 yaş grubu sınıfları 15'er, 4 ve 5 yaş grubu sınıfları ise 20'şer kişilik kontenjana sahip olacak. Ön başvurular 3-14 Ağustos tarihleri arasında akademi.tuzla.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Gündüz bakımevinin Eylül ayında hizmete başlaması planlanıyor.

"Çocuklarımız için güvenli ve nitelikli bir gelişim ortamı oluşturuyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, gündüz bakımevinin çocukların çok yönlü gelişimini destekleyeceğini ve ailelerin günlük yaşamına katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

"Tuzla Belediyesi olarak çocuklarımızın güvenli, sevgi dolu ve gelişim odaklı bir ortamda büyümelerini ve gelişimlerini desteklemeyi öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, belediyemiz bünyesinde ilçemizin ilk tam zamanlı gündüz bakımevini hayata geçiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim müfredatı doğrultusunda yürütülecek oyun temelli eğitim yaklaşımıyla çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda komşularımızın çocuklarını güvenle bırakabilecekleri, nitelikli ve güvenilir bir hizmet ortamı sunacağız. Tüm velilerimizi ön kayıt sürecine katılmaya davet ediyoruz."

Kaynak: İHA

İstanbul, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi’nin ilk tam zamanlı gündüz bakımevi için ön kayıtlar başlıyor - Son Dakika

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