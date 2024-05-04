Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde '8. Yakma Resim Sergisi' Açıldı - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde '8. Yakma Resim Sergisi' Açıldı

Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi\'nde \'8. Yakma Resim Sergisi\' Açıldı

Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen '8. Yakma Resim Sergisi', 23 ustanın hazırladığı 70 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, 11 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

04.05.2024 11:02  Güncelleme: 11:45
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Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde 23 ustanın hazırladığı 70 eserden oluşan '8. Yakma Resim Sergisi' sanatseverlere kapılarını açtı. 11 Mayıs tarihine kadar açık kalacak serginin küratörlüğünü Yusuf Ziya Güreken üstlendi. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, "Sanatçılarımızın eserlerini ve kültür sanatı, Tuzlalılarla buluşturmanın önemini biliyoruz. Tuzla, kültür sanat kenti olarak anılacak, bunu sağlayacağız" dedi.

İstanbul'un farklı ilçelerinden yakma resim sanatçıları, Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde bir araya geldi. Ahşap, deri, süs kabağının üzerine yapılan toplam 70 yakma eserin yer aldığı sergiye ilgi oldukça yoğundu. Rumeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, sanatseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Keyif aldığımız, gurur duyduğumuz işler çıkmış"

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, "Tuzla'nın kültür ve sanatla buluştuğu alan sayısını artırmamız lazım. Bugün Rumeli Kültür Merkezi'ndeyiz; yakma sanatı üzerine mükemmel eserler inceliyoruz. Hakikaten keyif aldığımız, gurur duyduğumuz işler çıkmış. Kültür sanatı Tuzla'da daha güçlü hale getirmeliyiz, getireceğiz de. Yazın, kapalı alanlardan açık alana taşıyacağız, sahildeki alanı güçlendireceğiz. Sanatçılarımızın eserlerini ve kültür sanatı, Tuzlalılarla buluşturmanın önemini biliyoruz. Tuzla, kültür sanat kenti olarak anılacak, bunu sağlayacağız" dedi.

"Tuzla'dan başlayarak İstanbul'un değişik semtlerinde sergiler düzenledim"

Emekli olduktan sonra yakma resim sanatına odaklandığını belirten serginin küratörü Yusuf Ziya Güreken, "Karma Sergi yapmaya karar verdikten sonra sosyal medya sayfalarından bu sanatı yapan sanatçıları buldum, bir araya topladım. Tuzla'dan başlayarak İstanbul'un değişik semtlerinde sergiler düzenledim. Bu 8'inci sergimiz; çok rağbet görüyor ve ziyaret edenler çok memnun kalıyor. Sergimizin ilkini Tuzla'da yapmıştım, şimdi sonuncusunu da burada yapıyorum. Tuzla'da başladım, Tuzla'da bitirdim. İnşallah başkaları devralır ve ben onlara destek olurum" ifadelerini kullandı.

"Bir şeyler yapmak, üretmek çok güzel bir duygu"

Yakma resim sanatını çok sevdiğini söyleyen ve sergiye bir eserini getiren ev hanımı Yeliz Erdem ise, "Yusuf Bey'in daveti sonucunda sergiye katıldım. Yakma resim sanatını İSMEK'te öğrendim ve evde çalışarak kendimi geliştirdim. Elimin yatkın olduğunu fark ettikten sonra büyük bir zevk aldım, çok mutlu oldum. Bir şeyler yapmak, üretmek çok güzel bir duygu. Buraya bir resimle katıldım ama devamı gelecek. Ahşap yakma çok bilinen bir sanat olmadığı için bu tür sergilerin açılması çok büyük önem arz ediyor. Özellikle ev hanımlarının bu tür sanat dallarıyla ilgilenmesi ayrı bir mutluluk veriyor" şeklinde konuştu.

"Kısa sürede baya bir yol kat ettiğimi söylediler"

Makine Yüksek Mühendisi Meltem Göktaş'ın eserleri de sergide öne çıkan eserler arasındaydı. Sergi ile ilgili düşüncülerini paylaşan Göktaş, "Ahşap Yakma sanatıyla yaklaşık 2,5 yıldır uğraşıyorum, kısa sürede baya bir yol kat ettiğimi söylediler. İşin içinde sabır söz konusu ama ben sevgiyle daha fazla ilerletebileceğime inandım ve başardığımı düşünüyorum. Yakma sanatı bilindik bir sanat olmadığı için bu tarz sergilerin düzenlenmesi, ziyaretçilerin sergiyi daha yakından tanımasına ve bu sanata yönelmesini sağlıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde '8. Yakma Resim Sergisi' Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde '8. Yakma Resim Sergisi' Açıldı - Son Dakika
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