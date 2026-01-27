Tuzla'da yeni açılan "Oyun Parkı Sokağı" yarıyıl şenliğinde çocukları buluşturdu - Son Dakika
Tuzla'da yeni açılan "Oyun Parkı Sokağı" yarıyıl şenliğinde çocukları buluşturdu

27.01.2026 13:51  Güncelleme: 13:55
Tuzla Belediyesi, Yayla Mahallesi'nde yeni açılan Oyun Parkı Sokağı'nı yarıyıl şenliği ile hizmete sundu. Çocuklar için güvenli bir oyun alanı oluşturmayı hedefleyen bu projede, açılış etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Tuzla Belediyesince Yayla Mahallesi'nde yeni açılan Oyun Parkı Sokağı, yarıyıl şenliğiyle kapılarını çocuklara açtı. Çelikel Sokak'ta hayata geçirilen Oyun Parkı Sokağı'nın açılışı, renkli etkinlikler ve yoğun katılımla gerçekleşti.

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Oyun Sokağı konseptinin bu görev döneminde geliştirildiğini belirterek, "Park alanları dışında çocuklarımızın güvenle oynayabileceği ikinci bir alan oluşturuyoruz. İlkini Aydınlı TOKİ'de açmıştık, bugün ikincisini Yayla Mahallemizde hizmete sunduk. Hedefimiz, Tuzla'daki tüm mahallelere birer oyun sokağı kazandırmak" dedi. Ara Tatil boyunca birçok etkinlik düzenleyen Tuzla Belediyesi'nin şenliğine onlarca çocuk ve veli katıldı. Açılış kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklara ikramlar yapılırken, maskotlar ve palyaçolar da yer aldı. İnteraktif oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi.

"Park alanları dışında çocuklarımızın güvenle oynayabileceği ikinci bir alan"

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, şenlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz 'Oyun Sokağı' konseptini bu görev dönemi içerisinde geliştirdik. İlkini Aydınlı TOKİ'de açmıştık. Çocuklarımız, park alanları dışında güvenle oynayabileceği ikinci bir alan kazanmış oluyorlar. Okuldan çıktığında güvenli bir şekilde, ışıklandırmasıyla, bankıyla, asfaltını yenilediğimiz, kaldırımını yenilediğimiz bir konseptle hem bisiklet hem yürüyüş parkuru hem oyun parkurlarıyla, okuldan çıktıktan sonra enerjisini atıp güvenli bir şekilde eve gelmesini sağlayacak yeni bir konsept. Şu anda ikincisini Yayla Mahallesi'nde açtık. Hızlı bir şekilde çalışacak ve tüm mahallelerimizde birer Oyun Sokağı Parkı'nı Tuzla'ya kazandırmış olacağız."

"Burası oynayabilmemiz için çok güvenli"

Şenliğe katılan 11 yaşındaki Öykü Miray Albayrak, arkadaşlarıyla oyunlar oynadığını, bölgede trafik ve araç olmadığı için küçük kardeşlerinin de rahatlıkla dolaşıp oynayabildiklerini söyledi. Albayrak, "Burası oynayabilmemiz için çok güvenli, kardeşlerimiz yaramaz olsalar da araba olmadığı için burada rahatlıkla oynayabiliyor" dedi. 11 yaşındaki Nursima Genç ise, "Çok beğendim, bir sürü oyun yerleri yapılmış" ifadelerini kullanırken, renkli ve eğlence dolu bir yer olduğunu ayrıca aileler için de çok iyi olduğunu kaydetti.

"Böyle bir ihtiyaç vardı"

Yayla Mahallesi sakini olan Nursel Çıtacı ise, "Torunum eğlensin diye buraya getirdim, O da seviyor, eğleniyor. Oyun Parkı Sokağı açılmış, trafiğe kapanmış, çok güzel bir etkinlik. En azından çocuklarımıza bir alan oluşturulmuş. Çocuklar sokak oyunlarını unuttu, bunun ne olduğunu bilmeyen çocuklar var belki de biz sekseklerle, dokuztaşlarla büyüdük. Hayırlı olsun, başkanımızın arkasındayız" dedi. Çocuklarıyla beraber Oyun Parkı Sokak'taki şenliğe katılan Elif Solak ise, "Çocuklar için güvenli, araba geçmeyen ve güvenli bir yer" değerlendirmesinde bulundu. Solak ayrıca, "Böyle bir ihtiyaç vardı, çocuklar oynarken anneler de burada oturup onları izleyebilir ve memnunum. Gerçekten çok güzel düşünülmüş, Eren Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

