TVHB Başkanı\'ndan Kurban Bayramı Mesajı

27.05.2026 11:09
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın paylaşma, dayanışma ve fedakarlık sembolü olduğunu belirterek, milletin, şehit ailelerinin ve meslektaşlarının bayramını kutladı ve barış ile adalet temennisinde bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Aziz milletimizin, şehit ailelerimizin ve tüm meslektaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve esenlik içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını diliyorum" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında bayramların sevincin, hüznün, acının ve mutluluğun paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve dostluğun en güçlü şekilde hissedildiği müstesna günler olduğuna dikkat çeken Eroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı da paylaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı; toplumsal bağlarımızı güçlendiren önemli bir manevi iklimdir. Kurban ibadeti teslimiyetin, fedakarlığın ve paylaşmanın sembolüdür. Bayramın anlamını yaşatmak, ihtiyaç sahiplerini gözetmek, büyüklerimizi ziyaret etmek, kırgınlıkları geride bırakmak ve dayanışma duygusunu güçlendirmekle mümkündür. Toplumsal huzurun, karşılıklı anlayışın ve kardeşlik hukukunun güçlenmesi, bayramların bizlere yüklediği en önemli sorumluluklardan biridir."

"Aziz milletimizin, şehit ailelerimizin ve tüm meslektaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum"

İnsanlığın zor günlerden geçtiğini ifade eden Eroğlu, "İnsanlık, bugün dünyanın farklı coğrafyalarında savaşların, yoksulluğun, açlığın ve insani krizlerin ağır sonuçlarıyla karşı karşıyadır. Masum insanların hayatını etkileyen çatışmaların sona erdiği, adaletin ve barışın hakim olduğu bir dünyanın inşası için ortak vicdanın ve dayanışmanın güçlenmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Bayramlar aynı zamanda vicdani bir muhasebe vesilesidir. Bu günlerde ihtiyaç sahiplerini, kimsesizleri, mağdurları ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren insanları hatırlamak, paylaşmanın bereketini çoğaltmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle bizlere bu vatanı emanet eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin, şehit ailelerimizin ve tüm meslektaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve esenlik içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

