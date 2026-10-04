TVHB Başkanı Eroğlu, yaban hayvan ticaretinin tamamen kaldırılmasını istedi

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Yaban hayvan ticaretinin tamamen kaldırılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda da yaptığımız çalışmaları ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarına bildiriyoruz" dedi.

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Eroğlu, hayvanları koruma kanununun sadece sokaktaki hayvanları kapsamadığını dile getirerek, "Hoş olmayan, bizim de asla kabul etmediğimiz, hele hele veteriner hekim olarak özellikle şiddetle karşı çıktığımız bazı görüntüler de gündeme geliyor. Artık bunlardan kurtulmak gerekiyor. Genelde bizim kültürümüzde vicdani yaklaşımlar, merhamet duygularının geliştirilmesinin yanı sıra hayvanların bilimsel açıdan, etik açıdan ve toplumsal boyutları açısından bu koruma günü bir fırsat. Bir farkındalık ve toplum bilim seviyesinin yükseltilmesi açısından. Çünkü bütün insanların hemen hemen hayatlarının bir parçası olduğu hayvanlar" ifadelerini kullandı.

"Yaban hayvan ticaretinin tamamen kaldırılmasını arzu ediyoruz"

Gelecekte salgınlarla karşılaşılma ihtimalinin olduğunu anlatan Eroğlu, "Doğal hayata müdahale ediliyor, habitatlar tahrip ediliyor, yaban hayvan ticareti hala dünyada devam ediyor ki uluslararası sözleşmelerine göre belli bir seviye indirilmesi şeklinde bir karar alındı. Ama biz bu mesleğin mensupları olarak yaban hayvan ticaretinin tamamen kaldırılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız ve yaptığımız çalışmalar da ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarına bildiriyoruz" diye konuştu.

Nüfusu 25 bin ve yukarı olan belediyelerde 2028'in sonuna kadar hayvan barınağı ve bakımevleri olma zorunluluğu ve mevcut bakımevlerinin iyileştirilmesi zorunluluğu getirileceğini hatırlatan Eroğlu, "2028'de hayvanların gerçekten hem fiziksel açıdan hem hijyenik açıdan bakımlarının, beslenmelerinin de istenilen şekilde yapılacağı ve bilimsel müdahalelerle olabilecek yerleri kazanmış oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayısı yetersiz durumda"

Eroğlu, hayvanların ve hayvan haklarının korunabilmesi adına veteriner hekimlik mesleğinin önemine değinerek, "Kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayısı özellikle belediyelerimizde yetersiz durumda. Geçici görevlendirmelerle bazı hizmetler yürütülüyor. Gerek hayvan hastalıkları şap gibi ülkemizde biliyorsunuz geçen yıl seyretti. Hayvanları koruma, hayvanların barındırılması, kızıllaştırma, aşılama diğer bütün müdahaleler için yeterli sayıda veteriner hekimin kamuda, özellikle Tarım Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve belediyelerde istihdam edilmesi lazım" açıklamasında bulundu.

Eroğlu, hayvanları koruma meselesinin 4 Ekim dışında da gündeme getirilmesi gerektiğine dikkati çekerek bu hassasiyetin her gün olması gerektiğini vurguladı.

"Bu yılın teması 'Dünyaya Onların Gözünden Bakın'"

Bu yılın temasına ilişkin konuşan Eroğlu, "Uluslararası kuruluşlar belirliyor her yıl temayı. Bu yılın teması da 'Dünyaya Onların Gözünden Bakın.' Bize diyor ki 'Dünyaya onların yani hayvanların gözüyle bakın.' Bu bir anlamda empati gibi. Yani kendinizi onların yerine koyun. Dolayısıyla öyle yaklaşırsa toplum, kurum ve kuruluşlar, hayvanların korunması hedefi gerçekleştirilmiş olacak" ifadelerine yer verdi.

"Hayvanları insanların hayatından çıkaramazsınız"

Eroğlu, hayvanları koruma bilincinin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini kaydederek "Sadece evcil hayvanlar değil tüm hayvanların korunması gerekiyor. Hayvanları insanların hayatından çıkaramazsınız. Hayvanlarla insanın ilişkileri nasıl olacak? Hayvanlar nasıl korunacak? Bununla ilgili de toplumumuzun küçük yaştan itibaren bilinçlendirilmesi, eğitilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.