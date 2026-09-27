TYS Ordu ilk etkinliğinde Eyüboğlu, Neruda ve Neşet Ertaş'ı andı - Son Dakika
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TYS Ordu ilk etkinliğinde Eyüboğlu, Neruda ve Neşet Ertaş'ı andı

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TYS Ordu ilk etkinliğinde Eyüboğlu, Neruda ve Neşet Ertaş\'ı andı
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TYS Ordu Temsilciliği, 2026-2027 döneminin ilk etkinliğini 'Söz, Toprak ve İnsan' başlığıyla düzenledi. Gecede Bedri Rahmi Eyüboğlu, Pablo Neruda ve Neşet Ertaş anılırken, yeni dönem etkinliklerinin önümüzdeki aylarda da süreceği belirtildi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Ordu Temsilciliği 2026-2027 dönemi çalışmalarının ilk etkinliğini "Söz, Toprak ve İnsan" başlığıyla gerçekleştirdi. Gecede Bedri Rahmi Eyüboğlu, Pablo Neruda ve Neşet Ertaş anıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını TYS Ordu Temsilcisi, yazar ve şair Coşkun Özbucak yaptı. Özbucak, TYS'nin Ordu'da edebiyat, sanat ve kültür alanındaki çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, etkinliklerde yalnızca yazar ve şairlerin değil, edebiyata gönül veren sanatseverlerin de görev aldığını söyledi.

Özbucak, yeni dönemde her ay bir veya iki etkinlik düzenlemeyi planladıklarını aktararak, "TYS olarak Ordu'da edebiyat, sanat ve kültür alanında katkılarımız devam edecek. Etkinliklerimizde yazar ve şair arkadaşlarımızın yanı sıra edebiyata gönül vermiş arkadaşlarımız da görev alıyor. Etkinliklerimizi Karlıbel Bilgi Vakfı Kültür Sanat Salonu'nda gerçekleştirirken zaman zaman büyük salonlarda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

EYÜBOĞLU, NERUDA VE NEŞET ERTAŞ ANILDI

Gecede Bedri Rahmi Eyüboğlu, Pablo Neruda ve Neşet Ertaş'ın sanat ve edebiyat dünyasındaki yerleri ele alındı. Sanatçıların yaşamları, eserleri ve kültürel etkileri üzerine Kübra Evliyaoğlu ve Olgun Şensoy tarafından sunum gerçekleştirildi.

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Pablo Neruda'nın şiirleri ise Oğuz Selim Yazıcı, Sema Yakasız, Olgun Şensoy ve Kübra Evliyaoğlu tarafından seslendirildi.

Gecenin müzik bölümünde Serkan Öztürk ve Cem İşleyen, Neşet Ertaş ve Ruhi Su'nun türkülerini seslendirdi. Şiir ve türkülerin bir araya geldiği program, katılımcılara sanat dolu bir akşam yaşattı.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği etkinlik, program boyunca yapılan sunumlar, şiir okumaları ve türkülerin ardından izleyicilerin alkışlarıyla sona erdi. TYS Ordu Temsilciliği'nin yeni dönem etkinliklerinin önümüzdeki aylarda da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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